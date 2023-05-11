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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны Украины опровергают заявления Пригожина, отмечая, что интенсивность обстрелов в Бахмуте последние недели только увеличивалась
Тот случай, когда украинской стороне хочется верить. А верить ей — такое себе решение.
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Последние пару недель активность основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в соцсетях и СМИ многократно возросла. Тема выступлений одна и та же: снарядов только 10 % от необходимого количества, в военном командовании кругом предатели, но стабильное продвижение в Бахмуте продолжается. Одни только эти противоречащие друг другу заявления должны вызывать у людей сомнения, однако авторитет, который Пригожин своей ролью правдоруба и выявителя обожаемых обществом недостатков завоевал в ультрапатриотической части россиян, непреклонен.

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На Украине тем временем гадают, с какой целью Пригожин публикует вышеизложенную информацию, и полагают, что таким образом Россия ведёт информационную войну. Как отметила замминистра обороны Украины Анна Маляр, верить надо только фактам, а факты следующие: количество обстрелов на бахмутском и лиманском направлениях за последние недели «существенно увеличилось».

Как отметила Маляр, российская сторона вводит украинскую сторону в заблуждение, а уж с наличием связи иного смысла, кроме как вести информационную войну, в публикациях роликов в соцсетях на Украине не видят.

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Между тем российские паблики сообщают, что активность ВСУ на бахмутском направлении значительно возросла; многие даже наперегонки сообщают, что это и есть то самое весеннее контрнаступление, о котором говорили на протяжении многих месяцев. В ближайшие дни узнаем, что всё это было: спланированная игра в «тумане войны» с целью заманивания противника в «клещи» или же вопиющая некомпетентность командования.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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Жирно набрасываешь.
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Bernigan
21:49
Действительно похоже
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Дмитрий
21:49
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