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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны сообщило об отражении крупного наступления ВСУ на Соледарском направлении
Что за игра идёт между МО и «лицом» ЧВК «Вагнер», неясно.
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Хотя вчерашняя истерика о контрнаступлении ВСУ, с неизвестной целью поднятая многими уважаемыми российской ультрапатриотической общественностью «пабликами» в Telegram, в целом оказалась ложной, но на отдельном участке фронта наступательные действия украинских сил всё же велись. Таким участком фронта стало Соледарское направление, что к северо-востоку от Бахмута. Сегодня в своей традиционной сводке Минобороны России подтвердило факт проведения наступательных действий со стороны ВСУ на данном направлении.

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По информации МО РФ, наступательные действия противника велись на участке фронта протяжённостью свыше 95 километров, в ходе которых было осуществлено 26 атак с задействованием свыше тысячи военнослужащих, 40 танков и неназванного количества другой военной техники. Согласно сведениям Минобороны, все атаки отражены, а противник понёс большие потери: свыше пятисот бойцов ВСУ только убитыми, 8 сожжённых танков и 20 единиц уничтоженной другой бронетехники.

Прорывов обороны не допущено, а на Малоильиновском направлении российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в условиях Берховского водохранилища.

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Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает нападки на Минобороны, заявляя, что прорывы противника всё же имели место. Пригожин даже пригласил министра обороны Сергея Шойгу посетить Бахмут с целью оценки обстановки на этом участке фронта. Что происходит со стороны Пригожина, зачем, почему, непонятно, но в украинском министерстве обороны считают, что это информационная война с целью дезинформации ВСУ: факт в том, что интенсивность ударов на бахмутском направлении последнее время только увеличивается.

#россия #украина #боевые действия
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