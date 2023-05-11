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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили, что применяемые Россией планирующие авиабомбы являются для ВСУ большой проблемой
Это заявляют уже не только на Украине. Но и в странах-спонсорах.
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Последние несколько недель российская армия активно применяет на Украине так называемые планирующие авиабомбы. Многие из них были разработаны с нуля, но большинство на данный момент представляют собой модернизированные старые авиационные бомбы, на которые установили модули планирования и коррекции, тем самым, доведя их до стандарта планирующих бомб. Главное преимущество таких вооружений — дальность действия и мощность в тротиловом эквиваленте.

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Есть, впрочем, и другое преимущество, которое, быть может, конкретно в данном конфликте является определяющим: неспособность украинской армии противодействовать ударам планирующими бомбами. Как отметил украинский военный эксперт Олег Стариков, планирующие авиабомбы — это большая проблема, к которой в ВСУ пока не нашли решение. Проблема происходит из двух причин: во-первых, оставшиеся у Украины системы ПВО в принципе не способны сбивать планирующие бомбы, а во-вторых, самолёты-носители, сбрасывающие эти бомбы, благодаря конструкции самих бомб могут не входить в зону действия ПВО и работать на безопасном расстоянии.

Кроме того, добавил Стариков, сами бомбы, которые модернизируются до статуса планирующих, у России имеются практически в неограниченных количествах.

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Стоит отметить, что комментарию украинского эксперта вторит и западная пресса, которая считает, что российские планирующие авиабомбы меняют весь характер боевых действий на Украине, позволяя эффективно уничтожать пункты размещения резервов, скоплений техники, склады боеприпасов и хранилища топлива. Что, кстати, происходит уже в ежедневном режиме.

#россия #украина #боевые действия
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