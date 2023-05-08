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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В западной прессе отмечают, что применение Россией планирующих авиабомб меняет ход всей военной операции
И даже грозит срывом украинского контрнаступления.
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Последнее время российская армия при осуществлении ударов по позициям ВСУ со всё нарастающей активностью применяет так называемые планирующие бомбы — стандартные бомбы, которые модифицировали модулями планирования и коррекции таким образом, чтобы они, согласно законам аэродинамики, могли преодолевать расстояние в десятки километров от места сброса с носителя. Таким образом российская бомбардировочная авиация может работать вне зоны досягаемости ещё имеющихся у Украины остатков ПВО и наносить при этом ущерб противнику.

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И вот, применение этого типа вооружений в западной прессе стали считать проблемой, которая меняет ход боевых действий и может сорвать готовящееся украинское контрнаступление. Как справедливо отмечают в издании The Telegraph, Россия не только начала производить современные планирующие бомбы, но и располагает колоссальными по своим размерам запасами «глупых» авиационных бомб, которые можно модифицировать до статуса управляемых планируемых бомб. Точность поражения такими бомбами при этом соответствует крылатым ракетам, а мощность многократно превосходит их.

По мнению экспертов, применение планирующих бомб ставит под угрозу украинскую систему логистики и логики размещения резервов, вынуждая отводить места дислокации войск и техники дальше от фронта, что неизбежно вводит коррективы в готовящееся контрнаступление и на ход всех боевых действий в целом.

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Естественно, без изрядной доли пропаганды в статье The Telegraph не обошлось. Так, автор заявляет, что Россия перешла к использованию планирующих авиабомб вследствие истощения запасов крылатых ракет и других высокоточных средств поражения. Впрочем, эти сказки мы слышим чуть ли не с марта прошлого года, а в реальности удары по тылам ВСУ только усиливаются.

#россия #украина #боевые действия
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Армия России нанесла мощнейший удар по тылам ВСУ в преддверии наступления
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