Похоже, в Киеве не знают, что такое оксюморон, и требуют примеров.

Сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя вопрос о том, как максимально быстро закончить боевые действия на Украине, заявил, что сделать это можно путём полного перерезания поставок вооружений и боеприпасов Киеву, после чего тому не останется ничего другого, как сдаться. Такое развитие событий в ЕС, впрочем, считают неудовлетворительным, поэтому будут продолжать оказывать поддержку Украине.

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Несмотря на то, что заявление Борреля было гипотетическим, в Киеве не на шутку встревожились, прекрасно понимая, что единственная причина, по которой Украина продолжает сопротивляться — это бесконечное вливание в неё финансовых, материальных и военных средств со стороны коллективного Запада. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём Twitter назвал заявление Бореля «чистым оксюмороном», отметив, что прекращение поставок вооружений не закончит боевые действия, а лишь перенесёт их на другие территории.

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По словам Подоляка, единственный способ прекратить военный конфликт — это вывод российских «оккупационных» войск с «иностранной суверенной территории». Не является ли данное заявление Подоляка чистым оксюмороном и не будет ли данное действие, если представить себе, что оно случилось, означать перенос боевых действий на другие территории, пусть и не сразу — вопрос исключительно риторический. Понятно, что ничего другого Подоляк сказать в принципе не может. Даже если бы очень хотел. Не та сейчас на Украине конъюнктура.