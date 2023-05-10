Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине назвали «оксюмороном» заявление главы Евродипломатии о том, что прекращение поставок оружия закончит боевые действия
Похоже, в Киеве не знают, что такое оксюморон, и требуют примеров.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

Сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя вопрос о том, как максимально быстро закончить боевые действия на Украине, заявил, что сделать это можно путём полного перерезания поставок вооружений и боеприпасов Киеву, после чего тому не останется ничего другого, как сдаться. Такое развитие событий в ЕС, впрочем, считают неудовлетворительным, поэтому будут продолжать оказывать поддержку Украине.

реклама

Несмотря на то, что заявление Борреля было гипотетическим, в Киеве не на шутку встревожились, прекрасно понимая, что единственная причина, по которой Украина продолжает сопротивляться — это бесконечное вливание в неё финансовых, материальных и военных средств со стороны коллективного Запада. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём Twitter назвал заявление Бореля «чистым оксюмороном», отметив, что прекращение поставок вооружений не закончит боевые действия, а лишь перенесёт их на другие территории.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам Подоляка, единственный способ прекратить военный конфликт — это вывод российских «оккупационных» войск с «иностранной суверенной территории». Не является ли данное заявление Подоляка чистым оксюмороном и не будет ли данное действие, если представить себе, что оно случилось, означать перенос боевых действий на другие территории, пусть и не сразу — вопрос исключительно риторический. Понятно, что ничего другого Подоляк сказать в принципе не может. Даже если бы очень хотел. Не та сейчас на Украине конъюнктура.

#россия #украина #боевые действия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Россия объявила о выходе из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ)
Россия отменила визовый режим с Грузией, президент страны сочла это «провокацией»
В грузинском парламенте заявили, что Грузия не станет присоединяться к антироссийским санкциям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
33
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
10
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
2
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
6
Главные игры мая 2023 года
9
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
3
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
35
Король Михай I - самый молодой кавалер ордена Победы
3
Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
18:29
Будет Поло иметь дизайн, выдавать скорость как Феррари и дешевле - цена Феррари резко пойдет вниз. AMD смотрит производительность своих видеокарт и цены у конкурента. Производительность 7900XTX выше ...
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Eppius
18:28
А зачем на них нападать? Если для нас нет существенной угрозы то и нападать никто не собирается. \
Польша намеревается за два года создать такую армию, «чтобы Россия не решилась напасть»
am8086
18:28
Оксюморон это "Офис президента Украины".
На Украине назвали «оксюмороном» заявление главы Евродипломатии о том, что прекращение поставок оружия закончит боевые действия
Китя.
18:26
adguard это хрень она пропускает рекламу.
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Listoman
18:26
Верно, то есть с каждым днём амуде всё больше скатывается на дно, так как даже её немногочисленные успехи теряют свою актуальность)
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
dmitry07
18:25
Зачем?
Немецкий военный концерн Rheinmetall вознамерился производить оружие на Украине
Eppius
18:24
Не надо уподобляться ложным ожиданиям. Они обо всем договоряться и передвинут свой долг дальше. Это происходит каждый год и будет идти дальше.
Власти США не могут договориться и решить проблему лимита госдолга
Listoman
18:23
Через experience это можно было делать задолго до появления аналогичного функционала в дровишках амуде)
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Китя.
18:22
вот видео ознакомься https://www.youtube.com/watch?v=lhOAe7IZbaQ
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
N1ghtwish
18:21
"Так реклама везде смартфон" Да, ладно, а почему у меня gt neo 2 ее нет? "в инет выхожу только с анти баннером иначе одна реклама." Вау, в одноглазниках в 23г. открыли adguard? Здорово!
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем