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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на сумму в $1,2 млрд — в него войдут ПВО и артиллерийские снаряды
А ещё некие коммерческие услуги спутниковой съёмки.
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Несколько часов назад западные СМИ сообщили о том, что американская администрация выделит Украине очередной пакет военной помощи — на этот раз на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Как и всегда в таких случаях, информация СМИ оказалась стопроцентно верной: буквально только что Пентагон опубликовал пресс-релиз, в котором подтвердил пакет помощи.

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В состав очередного «пакета» войдут дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ней, оборудование, требуемое для интеграции западных систем ПВО с украинской системой ПВО, аммуниция для систем борьбы с беспилотниками, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, коммерческие услуги спутниковой съёмки, а также поддержка, ремонт и тренировка для ВСУ.

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Важно отметить, что данный пакет входит в так называемую долгосрочную поддержку и представляет собой заказ Пентагона на производство перечисленных в пакете вооружений у своего военно-промышленного комплекса. Иными словами, поджигать конфликт на Украине в Вашингтоне намереваются ещё очень, очень-очень долго.

#россия #сша #украина #политика #боевые действия
2
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