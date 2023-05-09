А ещё некие коммерческие услуги спутниковой съёмки.

Несколько часов назад западные СМИ сообщили о том, что американская администрация выделит Украине очередной пакет военной помощи — на этот раз на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Как и всегда в таких случаях, информация СМИ оказалась стопроцентно верной: буквально только что Пентагон опубликовал пресс-релиз, в котором подтвердил пакет помощи.

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В состав очередного «пакета» войдут дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ней, оборудование, требуемое для интеграции западных систем ПВО с украинской системой ПВО, аммуниция для систем борьбы с беспилотниками, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, коммерческие услуги спутниковой съёмки, а также поддержка, ремонт и тренировка для ВСУ.

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Важно отметить, что данный пакет входит в так называемую долгосрочную поддержку и представляет собой заказ Пентагона на производство перечисленных в пакете вооружений у своего военно-промышленного комплекса. Иными словами, поджигать конфликт на Украине в Вашингтоне намереваются ещё очень, очень-очень долго.