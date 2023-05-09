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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: США готовят Украине очередной пакет помощи на $1,2 млрд — в него войдут ПВО и БПЛА
Правда, произойдёт это когда-нибудь в будущем. Которого, возможно, и нет уже.
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Система искусственного жизнеобеспечения государственности, выстроенная коллективным Западом вокруг Украины, требует постоянного впрыска всё новых денег и военной техники в рамках кажущихся уже бесконечными пакетов так называемой военной помощи. Сегодня издание Associated Press, ссылаясь на свои источники, узнало о том, что американская администрация готовит Украине очередной пакет военной «помощи» на сумму в $1,2 миллиарда.

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Основным пунктом в поставках в данном пакете числятся различные системы противовоздушной обороны, а также новые беспилотные аппараты. Какие конкретно системы ПВО и беспилотники будут переданы, Associated Press не уточняет — вероятно, по причине отсутствия данной информации.

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Согласно имеющимся сведениям, конкретно данный пакет помощи является долгосрочным — то есть, озвученная в нём сумма будет выделена американской администрацией своим предприятиям военно-промышленного комплекса, чтобы произвести заявленные системы вооружений и только затем отправить их на Украину. Учитывая, что производство комплекса ПВО — это вопрос даже не одного месяца и, возможно, даже не одного полугодия, можно сделать вывод, что спонсировать конфликт на Украине американские власти собираются как минимум до конца текущего года. А если учесть и ранее объявленные планы по выпуску «упрощённых» версий своей военной техники, то и вовсе в течение и всего следующего года тоже. Как видим, России не оставляют никакого выбора кроме продолжения боевых действий.

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