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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин: Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, вживую пока не видели
Мы вживую тоже много чего не видели.
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По всей видимости, драма с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» закончится только тогда, когда основатель данной организации Евгений Пригожин прямым текстом заявит «получили, используем по назначению». Пока что же Пригожин продолжает держать ультрапатриотически настроенную часть граждан России в напряжении, заявив сегодня, что «боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать. Вживую пока не видели».

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Необходимо напомнить, что о разрешении ситуации со снабжением ЧВК «Вагнер» боеприпасами было заявлено Пригожиным вчера днём: Минобороны пообещало выдать «вагнеровцам» всё, что им необходимо, и поручило курировать эту тему самому генералу Суровикину. Процесс явно занимает больше суток, поэтому со стороны Пригожина и поступают пока ещё неуверенные заявления, но уже в куда более спокойном, можно даже сказать, в бодром тоне.

Продвижение «Вагнера» в Бахмуте, как отметил Пригожин, сегодня составило на западном направлении 130 метров. Под контролем противника остаётся «приблизительно» 2,36 кв. км населённого пункта.

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Драма с боеприпасами начала выходить из-под контроля в первых числах мая, закончившись резонансной публикацией Пригожина с оскорблениями в адрес российского военного руководства. При этом с украинской стороны поступали заявления о том, что на самом деле интенсивность огня на бахмутском направлении ни на день и даже ни на час не снижается. В общем, мы имеем дело с плотным туманом войны, и развеется он в лучшем случае после окончания конфликта; в худшем — никогда.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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DonCarleone
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Roland King
21:48
Бог вас давно покинул.
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
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