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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
За снабжение «Вагнера» будет отвечать «Армагеддон».
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Похоже, своими крайне неоднозначными действиями, которые нанесли чудовищный вред России в информационном поле и были использованы всеми без исключения западными СМИ для дальнейшего разгона своей оторванной от реальности повестки, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин всё-таки смог добиться особого статуса для своих подразделений в глазах Минобороны, растормошив министерских тыловиков и заставих их работать. Так, сегодня Пригожин сообщил, что с ним наконец-то связалось Минобороны России и пообещало предоставить все необходимые ЧВК «Вагнер» вооружения и боеприпасы, требуемые им для продолжения боевых действий.

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Параллельно Минобороны якобы «клянётся» защищать бахмутские фланги, дабы при возможном контрударе ВСУ на этом направлении бойцы ЧВК «Вагнер» не оказались отрезанными от снабжения. При этом «Вагнеру» предоставляют свободу действий, заявляя, что командование ЧВК может действовать в Бахмуте так, как считает нужным.

Курировать вопросы снабжения «Вагнера» будет генерал армии Сергей Суровикин — тот самый «генерал Армагеддон», который не только с осени и до начала этого года руководил всей специальной военной операцией (по некоторым сведениям, де-факто руководит до сих пор), отвечал за разработку бахмутской операции и отвечал за укрепление линии фронта, но и при котором, по словам Пригожина, у «Вагнера» никогда не было проблем со снабжением. О Суровикине Пригожин отзывается в исключительно превосходных формулировках, отмечая, что это «единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать».

В общем, драму с боеприпасами, если, конечно, в ближайшее время от Пригожина поступят подтверждения того, что за словами от МО последовали реальные действия, можно считать закрытой. Была ли эта драма просто спектаклем, сказать точно на данный момент невозможно.

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Каково дальнейшее развитие событий касательно чеченских спецподразделений «Ахмат», которые готовы были занять Бахмут вместо ЧВК «Вагнер», пока неясно

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
2
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Вторая казнь Noctua
Слава Асанов
15:32
Оркестр, Вас слушает весь Мир! Некоторые с ужасом!
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
seebox
15:31
Ну термал райт всегда был лучше чутучку, если отмотать на 15 лет назад, но тогда это была серебренная стрела, а сейчас даже морозный дух побеждает двуглавую ноктуа, впрочем не удивительно, спирит ещё ...
Вторая казнь Noctua
midinada
15:21
Бог услышал молитвы знающих людей. Теперь дело пойдет.
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
kurar73
15:16
а ты хрущев ? отшлепаем по попе бандеровцев, подержим в тюрьме, покормим и отпустим, чтоб потом твои внуки опять воевали с ними? тупой предатель
Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
риkи тиkи
15:15
толсто
Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
Walsh code
15:11
Уборщики.
Производительность Intel Arc A380 с новыми драйверами выросла до 42% в некоторых играх
DeathWish
15:10
На взятки складским прапорам скинуться - тоже содействие. Хотя им не взятки раздавать, а разжаловать и на передок отправлять надо, или в тюрячку, за саботаж.
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
DeathWish
15:09
Хм... А как же "незаконный оборот оружия и боеприпасов", уже отменили? Т.е. я тоже могу прикупить что-нить полезное в наше неспокойное время?(сарказм) Да, относительно мирный эквип(форма, обувь, одеж...
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
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