За снабжение «Вагнера» будет отвечать «Армагеддон».

Похоже, своими крайне неоднозначными действиями, которые нанесли чудовищный вред России в информационном поле и были использованы всеми без исключения западными СМИ для дальнейшего разгона своей оторванной от реальности повестки, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин всё-таки смог добиться особого статуса для своих подразделений в глазах Минобороны, растормошив министерских тыловиков и заставих их работать. Так, сегодня Пригожин сообщил, что с ним наконец-то связалось Минобороны России и пообещало предоставить все необходимые ЧВК «Вагнер» вооружения и боеприпасы, требуемые им для продолжения боевых действий.

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Параллельно Минобороны якобы «клянётся» защищать бахмутские фланги, дабы при возможном контрударе ВСУ на этом направлении бойцы ЧВК «Вагнер» не оказались отрезанными от снабжения. При этом «Вагнеру» предоставляют свободу действий, заявляя, что командование ЧВК может действовать в Бахмуте так, как считает нужным.

Курировать вопросы снабжения «Вагнера» будет генерал армии Сергей Суровикин — тот самый «генерал Армагеддон», который не только с осени и до начала этого года руководил всей специальной военной операцией (по некоторым сведениям, де-факто руководит до сих пор), отвечал за разработку бахмутской операции и отвечал за укрепление линии фронта, но и при котором, по словам Пригожина, у «Вагнера» никогда не было проблем со снабжением. О Суровикине Пригожин отзывается в исключительно превосходных формулировках, отмечая, что это «единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать».

В общем, драму с боеприпасами, если, конечно, в ближайшее время от Пригожина поступят подтверждения того, что за словами от МО последовали реальные действия, можно считать закрытой. Была ли эта драма просто спектаклем, сказать точно на данный момент невозможно.

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Каково дальнейшее развитие событий касательно чеченских спецподразделений «Ахмат», которые готовы были занять Бахмут вместо ЧВК «Вагнер», пока неясно