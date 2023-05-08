Работа уже настолько методичная и рутинная, что Минобороны не видит смысла её отдельно упоминать.

Российские войска, получив данные объективной разведки о том, что контрнаступление ВСУ — это всё-таки не блеф, а реальность, последние пару недель методично и с сокрушительной силой наносят ракетно-бомбовые удары по тылам противника. Сегодня ночью на Украине тоже было неспокойно: тревога выла во всех центральных областях, сообщалось о поражении военных объектов в Одессе, Житомирской области, в Краматорске, в Киевской и Черниговской областях и в Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко назвал удар беспилотниками по столице крупнейшим за всё время боевых действий, ну а российские военные корреспонденты и вовсе позволили себе в отношении последних ударов такой эпитет, как «невиданные по силе».

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По всей видимости, Россия сформировала на Украине отлично работающую сеть разведки и осведомителей, благодаря чему командование регулярно получает информацию о перемещениях и местах скопления личного состава и военной техники противника. В частности, как сообщается, сегодняшний удар по объекту в Одессе уничтожил технику, которая свозилась на этот объект на протяжении не одного месяца, что свидетельствует не только о возросшем уровне российской разведки, но и катастрофической её недооценке на Украине.

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Примечательно, что Минобороны России, несмотря на то, что ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ наносятся фактически ежедневно, уже не видит смысла в их упоминании отдельными пунктами. По всей видимости, данная работа перешла из разряда исключительной в разряд рутинной и постоянной.