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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России нанесла мощнейший удар по тылам ВСУ в преддверии наступления
Работа уже настолько методичная и рутинная, что Минобороны не видит смысла её отдельно упоминать.
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Российские войска, получив данные объективной разведки о том, что контрнаступление ВСУ — это всё-таки не блеф, а реальность, последние пару недель методично и с сокрушительной силой наносят ракетно-бомбовые удары по тылам противника. Сегодня ночью на Украине тоже было неспокойно: тревога выла во всех центральных областях, сообщалось о поражении военных объектов в Одессе, Житомирской области, в Краматорске, в Киевской и Черниговской областях и в Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко назвал удар беспилотниками по столице крупнейшим за всё время боевых действий, ну а российские военные корреспонденты и вовсе позволили себе в отношении последних ударов такой эпитет, как «невиданные по силе».

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По всей видимости, Россия сформировала на Украине отлично работающую сеть разведки и осведомителей, благодаря чему командование регулярно получает информацию о перемещениях и местах скопления личного состава и военной техники противника. В частности, как сообщается, сегодняшний удар по объекту в Одессе уничтожил технику, которая свозилась на этот объект на протяжении не одного месяца, что свидетельствует не только о возросшем уровне российской разведки, но и катастрофической её недооценке на Украине.

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Примечательно, что Минобороны России, несмотря на то, что ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ наносятся фактически ежедневно, уже не видит смысла в их упоминании отдельными пунктами. По всей видимости, данная работа перешла из разряда исключительной в разряд рутинной и постоянной.

#россия #украина #боевые действия
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fanat181
16:57
Фейк. Расходимся. Уже везде опровергли данный инцидент. Как и следовало ожидать. Сами погуглите.имейте свою точку зрения ...довяряй, но проверяй. Удачки и мирного всем неба.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Андрей Филиппов
16:55
Запад уже успел показать своё отношение к россиянам по всему миру, гнобя даже беженцев, которые вот вообще не поддерживают режим Пыни ни разу. И это прям лучше любой местной пропаганды оправдывает всё...
В Кремле прокомментировали нашумевшее заявление главы ГУР МО Украины Буданова о россиянах
fanat181
16:53
С чего вы взяли что это баллистическая ракета. Что такое баллистика. Дайте поподробнее пояснения.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
eai
16:52
Цена 22900 руб. !!! Это что 130$, больные ублюдки. 23 тысячи за этот кусок говна.
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Shroud Solo
16:50
Если бы попадал в цель на гиперзвуковой скорости то плазма в носу была бы видна однако даже на испытаниях плазма в носу нет также ракета просто светитась бы как ёлка если бы её скорость при попаданиии...
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Михаил Соломонов
16:49
"которым управлял украинский экипаж, обученный в Оклахоме, но не имеющий зарубежных советников на поле боя" вот с этого прям от души поржал xD
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