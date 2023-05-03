Пока неясно, учения это или уже начало.

Факт передачи Украине немецких танков Leopard 2 не поддаётся сомнению: об этом не только громогласно «трещали» в Берлине и Киеве, но и без всякого стеснения рассказывали с видеоподтверждениями непосредственно украинские военнослужащие. Похожие кадры стали появляться сегодня — на них видно, как колонна бронетехники, включающая в себя «Леопарды» и другую немецкую бронетехнику, замечена продвигающейся по бездорожью где-то на территории Украины.

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Судя по состоянию «дороги», движение на ней весьма оживлённое, однако трудно сказать, движется эта бронетехника непосредственно на фронт для участия в контрнаступлении или же мы наблюдаем процесс обучения экипажей и в целом боевого слаживания где-то в глубоком тылу.

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В любом случае, техника у ВСУ есть, политическое руководство Украины заявляет о готовности к наступлению, ну а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что наступление уже началось.