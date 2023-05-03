Это видно по возросшей активности противника.

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Пока представители украинского политического и военного руководства мнутся и кормят своих спонсоров и обезумевшую местную публику «завтраками» касательно запланированного контрнаступления ВСУ, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что это самое наступление уже началось.

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По словам Пригожина, которые приводит его пресс-служба, свидетельством начала наступления является высочайший уровень активности украинской авиации и наземных сил по периметру фронта. Непосредственно в «активную фазу» наступление, по мнению Пригожина, может перейти уже в ближайшие дни, а по некоторым направлениям, подразумевая диверсионную деятельность, уже перешло.

Ранее Пригожин заявлял, что наступление ВСУ начнётся до 15 мая — к тому моменту как раз будут подкоплены резервы и улучшится погода.

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Отметим, что российская армия сейчас активно работает на упреждение грядущего наступления, осуществляя ракетные удары по местам дислокации резервов, складам боеприпасов и военной техники, а также по транспортным узлам и логистическим центрам Украины.