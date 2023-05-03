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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
А, то есть, чтобы ввести запрет, надо обязательно, чтобы что-то случилось.
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Сегодня ночью, хотя известно об этом стало только полчаса—час назад, киевским режимом был осуществлён удар (а не попытка, как это охарактеризовали в пресс-службе Кремля) по Сенатскому дворцу — кремлёвской резиденции президента России. На кадрах, зафиксированных службой охраны, видно, как беспилотник взорвался прямо над куполом Сенатского дворца, после чего его обломки упали на его крышу. Произошедшее уже расценено как теракт и попытка покушения на жизнь главы государства — со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Параллельно в Москве указом мэра с сегодняшнего дня введён запрет на использование беспилотников. Исключения будут делать разве что для государственных служб. Нарушителей запрета будут привлекать к административной ответственности. Проблема во всей этой истории в том, что те, кто осуществили удар по Сенатскому дворцу, и так делали это без разрешения.

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К сожалению, произошедшего следовало ожидать: недаром во многих частях Москвы ещё зимой были установлены системы противовоздушной обороны. На данном этапе общественность ожидает решительных ответных действий, ведь прецедентов такого рода не случалось со времён Второй мировой войны.

#россия #украина #боевые действия
1
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В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
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Nutty8724
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Ага, исключения будут делать и для Украинских беспилотников...
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
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sop18
15:48
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