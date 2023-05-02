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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине отметили, что в мире интерес к боевым действиям в стране снижается
Может, пора уже принять единственно правильное решение?
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Хотя боевые действия на Украине и остаются, по понятным причинам, главной темой новостей по обе стороны фронта, в остальном мире, в том числе и в той его части, что занимается прямым спонсированием ВСУ, интерес к данному конфликту постоянно снижается. И заявил об этом не кто-то, а посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, по словам которого, в мире на первые полосы в СМИ выходят другие проблемы и новости.

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Как отметил Пристайко, поддержка Украины ещё остаётся, но до всеобъемлющей, как это было год назад, она уже недотягивает. Хорошо это или плохо, Пристайко конкретизировать не стал.

Необходимо понимать, что в мире сейчас назревает тотальный экономический кризис, и даже его предвестия совсем не радуют людей, у которых больший интерес вызывает вопрос о том, как они завтра будут обеспечивать себя и свою семью, а не какой-то далёкий и непонятный конфликт в стране, которую ещё 14 месяцев назад никто из них на карте бы не нашёл.

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Что до самого Пристайко, то он занимает сравнительно прагматичную позицию, недавно, в частности, отметив, что Россия уже добилась своих ключевых задач в рамках специальной военной операции.

#россия #украина #экономика #боевые действия
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