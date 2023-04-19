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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол Украины в Великобритании заявил, что Россия добилась своих ключевых целей в рамках СВО
И ещё назвал «нездоровой» одержимость грядущим контрнаступлением ВСУ.
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Странные вещи последнее время происходят с освещением западными СМИ ситуации на Украине. То с удовольствием на протяжении недель обсудят недавние утечки из Пентагона, в которых упоминается крайне плачевное для Украины положение дел на фронтах, то украинского посла, в нестандартной для чиновника такого ранга форме комментирующего происходящие сейчас события, пригласят. В частности, издание Newsweek, которое трудно назвать продвигающим пророссийскую повестку, опубликовало интервью с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко, который выдал массу очевидных для мыслящего человека комментариев.

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Так, по словам Пристайко, Россия в рамках специальной военной операции уже добилась поставленных перед ней ключевых целей (в том виде, в котором их видит Пристайко, естественно). В частности, по словам посла, российские войска установили и укрепили сухопутный коридор в Крым, обеспечили его водоснабжение, а также заняли контроль над электростанцией [Запорожской АЭС — прим. ред.], которая способна обеспечивать регион энергией. В целом, продолжает Пристайко, сейчас российские войска занимают значительную часть «бесценной» украинской территории.

Как отмечает посол, он давно считал, что именно по такому сценарию и будет действовать Россия в случае начала боевых действий, ведь необходимость установления сухопутного коридора в Крым и обеспечение его основными ресурсами — водой и энергией — очевидны. На сегодняшний день, заявил Пристайко, ВС РФ «многого добились», поэтому российское руководство и заявляет о готовности к переговорам.

Операцию по взятию Киева в полукольцо на начальной стадии СВО, которую западные СМИ обожают выставлять как феерический провал ВС РФ, хоть это и, мягко говоря, неправда, Пристайко назвал для России ненужной авантюрой, поскольку задачи захвата Киева у российского командования не было, а на соответствующую операцию пошли якобы просто потому что увидели для этого возможность.

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Что же касается готовящегося контрнаступления ВСУ, о котором на Украине и среди её спонсоров трещат из каждого утюга, то Пристайко считает «нездоровыми» надежды на него, отмечая, что ситуация может пойти не по плану, и неизвестно, что будут делать украинские власти в таком случае.

#россия #украина #боевые действия
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