Минобороны в сводке подтвердило и без того очевидный факт удара.

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Сегодня ночью по объектам на территории Украины был осуществлён массированный ракетный удар с применением высокоточного оружия как воздушного, так и морского базирования. Информация об ударах поступала из многих областей Украины, ну а наиболее сильному и болезненному удару подвергся транспортный узел в городе Павлоград в Днепропетровской области. Теперь же Минобороны России официально подтвердило факт нанесённого ночью удара.

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Как отмечено в сводке о ходе проведения специальной военной операции, ночью ВС РФ нанесли «групповой ракетный удар» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены, в результате чего нарушена работа предприятий, производивших для ВСУ боеприпасы, системы вооружений и военную технику.

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В детали российское оборонное ведомство не вдаётся. Согласно неофициальной информации, в одном только Павлограде в ходе сегодняшнего удара была уничтожена техника и боекомплект для комплектования трёх выделенных под контрнаступление бригад ВСУ. По другим данным, ударом была уничтожена по меньшей мере одна батарея ЗРК С-300.