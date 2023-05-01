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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ мощным ракетным ударом нарушили работу украинских военных предприятий
Минобороны в сводке подтвердило и без того очевидный факт удара.
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Сегодня ночью по объектам на территории Украины был осуществлён массированный ракетный удар с применением высокоточного оружия как воздушного, так и морского базирования. Информация об ударах поступала из многих областей Украины, ну а наиболее сильному и болезненному удару подвергся транспортный узел в городе Павлоград в Днепропетровской области. Теперь же Минобороны России официально подтвердило факт нанесённого ночью удара.

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Как отмечено в сводке о ходе проведения специальной военной операции, ночью ВС РФ нанесли «групповой ракетный удар» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены, в результате чего нарушена работа предприятий, производивших для ВСУ боеприпасы, системы вооружений и военную технику.

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В детали российское оборонное ведомство не вдаётся. Согласно неофициальной информации, в одном только Павлограде в ходе сегодняшнего удара была уничтожена техника и боекомплект для комплектования трёх выделенных под контрнаступление бригад ВСУ. По другим данным, ударом была уничтожена по меньшей мере одна батарея ЗРК С-300.

#россия #украина #боевые действия
2
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А зачем им тестить игру? Если все проекты уже выходят корявыми. Вон сколько индивидов покупают игры чтоб быть тестирами, плюются, маюкаются но тестируют же 🤣
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FelsheR-BAN100810
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Не юрист, не учитель, ни кто?) Короче ты официант кфс - все ясно, слит. Ты главное, выживи ципа. Родину отстраивать надо кому-то. Без юмора, крови украина уже напилась, но жизнь на ней не закончилась.
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