Стратегия развития дронов в РФ до 2030 года должна быть утверждена к 1 июня текущего года.

Минцифры планирует создать центр компетенций (ЦКР) для замещения импортного программного обеспечения для беспилотников на российском рынке. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление Минцифры по результатам совещания по данному вопросу.

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В рамках документа определено, что задачей ЦКР должно стать создание информационных систем, а также платформы участников рынка беспилотников и симуляторов для дронов. Планируется также создание решения для контроля за движением беспилотников и симуляторов для обучения ручному управлению дронами. На прошедшем совещании дополнительно обсуждался вопрос работы беспилотников с использованием систепм искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Само мероприятие с обсуждением всех вопросов создания ЦКР для дронов прошло под председательством замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. На нём также присутствовали представители Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), холдинга «Т1», представители Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (АНО ЦКИТ) и другие.

Объём отечественного рынка беспилотников оценивают в 13-14 млрд руб. — эту информацию обнародовал Евгений Дитрих. По его заверениям, к 2025 году данный показатель может вырасти до 50 млрд руб., а к 2030 году — до 120 млрд руб, но плановые показатели могут быть не единожды скорректированы.

Также к 2030 году количество беспилотников в России должно достичь такого уровня, что на одном квадратном километре в крупном городе их может находиться не менее 1 тысячи. В этом убеждён опрошенный российскими СМИ эксперт рынка эксперт рынка НТИ «Аэронет» Михаил Липатов. По его мнению, существующие на сегодняшний момент системы управления дронами не смогут справиться с такой нагрузкой. Поэтому все программно-аппаратные решения должны быть дополнены технологиями на базе нейросетей.

При обсуждении разделения рынка было озвучено, что доля российских дронов на отечественном рынке не превышает 24 %. Опять же, к 2030 году данный показатель может вырасти до уверенных 70 %. Об этом заявил ещё 21 апреля замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на стратегической сессии по развитию беспилотной авиации в стране. По утверждению чиновника, доля российских решений на госзакупках также увеличится с 23 % до 80 % к 2030 году.

Производство крупных партий серийных беспилотников для коммерческого сектора в России может и будет налажено — это ключевое суждение, фигурировавшее в рамках прошедшего совещания. До 2026 года должен быть обеспечен выпуск устройств совокупной стоимостью 50 млрд рублей. Но здесь нужно помнить, что в настоящее время российские беспилотники построены на иностранных комплектующих, уровень локализации колеблется от 40 % до 70%, информацию об этом раскрыл Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК. По его словам, на российском рынке пока не представлено в достаточном объёме отечественных систем управления.

Есть вопросы и к формированию электронной компонентной базы для дронов. Алексей Куканов отметил также очевидный сдерживающий фактор организационного характера, из-за которого компаниям приходится проходить изнурительно долгие и, что особенно критично, дорогие процедуры по сертификации продукции. В дополнение ко всему, развитию беспилотников в России препятствует кадровый дефицит, который в целом присущ отечественной ИТ-отрасли.

Напомним, Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года поручил Правительству создать комиссию, которая должна будет заняться вопросами развития беспилотников. Уже к 1 июня 2023 года, согласно указу, должна быть утверждена стратегия развития дронов в стране до 2030 года.

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Несколько дней назад Владимир Путин провёл совещание по развитию беспилотной авиации. Президент отметил, что устаревшие административные и регуляторные барьеры для создания беспилотников необходимо снять. Немаловажно, по его мнению, и внедрение российского программного обеспечения и технологии ИИ в эту область, а также формирование спроса на российские дроны прежде всего за счет госзаказа. И наконец, Владимир Путин отметил важность подготовки кадров.