Вчера польское руководство позволило себе вопиющий акт юридической агрессии, фактически выгнав школу при российском посольстве со своего места и заставив её переехать в другую локацию. Уставшие от поведения зарвавшихся польских «элит» ультрапатриотичные граждане России стали призывать к разрыву дипломатических отношений с Варшавой, и вчера же к ним отчасти присоединился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заявивший, что смысла в поддержании дипотношений с Польшей лично он не видит.
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Зато его видят в министерстве иностранных дел, официальный представитель которого Мария Захарова сегодня в комментарии российским СМИ заявила, что хоть разрыв дипломатических отношений с Польшей и возможен, и Россия имеет на это право, но от этого решения пострадают граждане России, живущие и работающие в данной центральноевропейской стране.
Необходимо отметить, что польские власти, а их следует отделять от польского народа, всегда без особой теплоты относились к России, но после начала специальной военной операции Варшаву словно сорвало с ручника, и машина польской государственности покатилась по склону в известном направлении.