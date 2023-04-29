Смысла в этом не видит уже вся Россия. Медведев лишь озвучивает популярную позицию.

Польская «элита» и раньше-то не особо дружелюбно относилась к России, однако после начала специальной военной операции там сорвало все внутренние тормоза: Варшава на сегодняшний день не только представляет собой фактически тыл для украинских вооружённых сил, являясь пунктом разгрузки и транзита поставляемых из США вооружений, но и арестовывает российское дипломатическое имущество. Сегодня даже был совершён акт агрессии в отношении российской школы при посольстве.

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Всё это, учитывая положение Польши, на руку ей совсем не играет, но Гиена Европы не унимается, из-за чего зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сегодня в своём официальном Twitter заявил, что не видит смысла в поддержании с Варшавой дипломатических отношений.

По словам Медведева, это государство для России не должно существовать до тех пор, пока во власти там нет никого, кроме русофобов, а сама страна является поставщиком наёмников для оказания вооружённого сопротивления российским войскам в ходе специальной военной операции на Украине.

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Как мы уже неоднократно уточняли в редакционных заметках, неясно, озвучивает Медведев своё личное мнение или же мнение всего российского руководства, частью которого он, будучи зампредом Совета безопасности РФ, является. Хотелось бы верить, что второе, но действия российского руководства пока не позволяют воспринимать слова Медведева как пусть и негласную, но всё же позицию Кремля.