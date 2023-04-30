Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, «который нужно разделить»
Отлично. Только кто в этой игре нож, а кто — пирог? Вопрос риторический.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Несмотря на то, что неподкупная математика в текущем конфликте явно не на стороне Украины, если только не рассматривать вариант прямой интервенции НАТО, что будет означать для мира его быстрый и бесславный конец, киевское руководство продолжает позволять себе бравады, нацеленные на поддержание общественного боевого духа в приподнятом состоянии. Так, в ходе интервью с журналистом Дмитрием Комаровым президент Украины Владимир Зеленский отозвался о текущем конфликте с Россией как о большом пироге, который нельзя проглотить одним разом.

реклама

Под пирогом Зеленский, естественно, подразумевает саму Россию, которая, как отметил глава украинского государства, слишком большая, чтобы её «съесть» целиком. Этот пирог, считает Зеленский, нужно разделить на кусочки.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Трудно сказать, зачем Зеленский позволяет себе подобные заявления, ведь на сегодняшний день в роли пирога выступает именно Украина, с 2014 года лишившаяся пяти своих регионов, и параллельно находящаяся в неравных отношениях с Польшей, которая, по словам главы российской внешней разведки, только выжидает удобный момент для захвата западных областей Украины.

#россия #украина #боевые действия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

CNN назвало причины, по которым контрнаступление ВСУ может не добиться поставленных задач
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Бесплатные промокоды для PlayStation
+
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
7
ВС РФ барражирующими боеприпасами "Ланцет" за 24 часа уничтожили пять зенитных систем ВСУ
5
Полный перечень из 808 танков, которые получит Киев – список доноров и спонсоров конфликта в Украине
8
Обходим западные санкции: используем VPN на Xbox и PlayStation
5
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
55
Intel B660 или B760 - разбираемся на примере AsRock B660m Pro RS и B760m Pro RS с i5 13400
2
О популярных играх с ужасной оптимизацией и багами в день релиза
23
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
12
SD WebUI Neuro: Грибная фантазия нейронных сетей
8

Сейчас обсуждают

llucul
13:58
Разделить Россию - это давняя мечта Хазар (ашкенази) ,ещё со времён Святослава.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделала всё возможное для предотвращения конфликта на Украине
Vorvort
13:57
На 13900К собирает сейчас только мазохист.
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
Михаил Соломонов
13:57
Как бы ремастер первой и второй части делают. А ремейк это полностью игру переделывать нужно, а Макс первый и второй в этом не нуждается.
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
Hat-4
13:56
Что за бред.. А я телеке работаю.. смотрю в мониторы (не в один) почти постоянно... Прихожу домой и включаю комп.. на фоне серик, напр... Вот и высчитывай..... Есть ложь, есть наглая ложь, а есть стат...
В России 25% времени бодрствования смотря в экран монитора
Vorvort
13:56
Хватит врать. 13600К не всегда 7600Х обходит, а до 7800Х3D ему как до Луны.
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
Vorvort
13:55
7800Х3D + 7900XTX на воде обойдутся дешевле, разницу в играх с 13900К + 4090 без счетчика fps не обнаружишь, при этом 7800Х3D в разы меньше потребляет энергии, со временем можно поменять его на новый ...
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
Максим Фёдоров
13:48
1квт надо для RTX 3090. Тут 850w хватит точно
Инсайдер поделился характеристиками RX 7700 XT, RX 7800 XT и RX 7800 XTX
Лев корл
13:46
Для пшеков школа это взрыф мосгоф которые там напрочь отсутствуют, янки вынули все масги, а вместо них говнецо поместили свое... Поэтому, ляхи такие епанутые на всю отсутствующую голову и говнистые За...
Захват школы при посольстве РФ в Варшаве — результат снарядного голода НАТО
Александр Сергеевич
13:44
Легендарный шешпека нанибатор всех ишаков в округе
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
Александр Сергеевич
13:43
Шишинбек ты ли это?
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем