Отлично. Только кто в этой игре нож, а кто — пирог? Вопрос риторический.

Несмотря на то, что неподкупная математика в текущем конфликте явно не на стороне Украины, если только не рассматривать вариант прямой интервенции НАТО, что будет означать для мира его быстрый и бесславный конец, киевское руководство продолжает позволять себе бравады, нацеленные на поддержание общественного боевого духа в приподнятом состоянии. Так, в ходе интервью с журналистом Дмитрием Комаровым президент Украины Владимир Зеленский отозвался о текущем конфликте с Россией как о большом пироге, который нельзя проглотить одним разом.

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Под пирогом Зеленский, естественно, подразумевает саму Россию, которая, как отметил глава украинского государства, слишком большая, чтобы её «съесть» целиком. Этот пирог, считает Зеленский, нужно разделить на кусочки.

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Трудно сказать, зачем Зеленский позволяет себе подобные заявления, ведь на сегодняшний день в роли пирога выступает именно Украина, с 2014 года лишившаяся пяти своих регионов, и параллельно находящаяся в неравных отношениях с Польшей, которая, по словам главы российской внешней разведки, только выжидает удобный момент для захвата западных областей Украины.