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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Продажи Lada Vesta NG должны начаться в мае-июне текущего года
Сейчас идёт накопление складских запасов.
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Продажи легкового автомобиля Lada Vesta нового поколения должны начаться в конце мая — начале июня текущего года. Об этом журналистам профильных СМИ заявил сам президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

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«Отгружать дилерам начнем в мае, как только накопятся дилерские запасы, и дилеры смогут, ориентируясь на свою клиентскую базу, запустить эти машины в продажу — повышенный, понятно, спрос не вымыл моментально из наличия эти автомобили — соответственно, я определяю это так: конец мая — начало июня месяца», — сказал Соколов.

Напомним, в начале марта текущего года «АвтоВАЗ» провёл в Тольятти торжественное мероприятие, в рамках которого было объявлено о начале выпуска автомобилей Lada Vesta нового поколения, которые в Сети также известны под неофициальным названием Lada Vesta NG.

В рамках мероприятия производитель также отмечал сход с конвейера первого серийного автомобиля. «АвтоВАЗ» планировал поставить Lada Vesta нового поколения в салоны более 300 дилерских центров уже в мае текущего года. До наступления указанного месяца производитель собирался накапливать нужное количество автомобилей для удовлетворения спроса.

Новая Lada Vesta получила две штатные фронтальные подушки безопасности, систему АБС, светодиодную оптику, обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, а ещё систему помощи при парковке, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и управлением на руле, а также кондиционер, 17-дюймовые легкосплавные диски и многое другое.

В ходе общения с журналистами Максим Соколов пояснил, что компании необходимо накопить определенное количество продукции на складе. «Объявить о продажах — все прибегут и раскупят за один день, и потом возникнет дефицит — хуже некуда. Мы делаем очень правильно: конвейер работает, планово наращивает производительность», — дал понять руководитель «АвтоВАЗа».

Соколов также затронул тему доступности комплектующих для автомобилей, подчеркнув, что проблемы с их поставками «были всегда и будут ещё определенный период времени, пока наша страна и наш автопром не достигнет технологического суверенитета».

При этом годовой план по выпуску 400 тыс. автомобилей никто отменять ещё не собирается. «Ещё не был раскассирован 7-8 пакет санкций, а сегодня уже готовится 11. Как раз это и говорит о высоком профессионализме нашей команды», — заключил президент компании.

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В конце марта «Автоваз» объявил о переносе корпоративного отпуска (ранее запланированного на три недели с 24 июля) на период с 29 мая по 19 июня для избежания остановки производства. Данное решение стало следствием прекращения поставок некоторыми поставщиками и нарушения ими договорённости по сохранению поставок в 2023 году.

#автомобили
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