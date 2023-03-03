Уровень локализации производства — рекордно высокий.

Российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» провёл в Тольятти торжественное мероприятие, в рамках которого было объявлено о начале выпуска автомобилей Lada Vesta нового поколения, которые в Сети также известны под неофициальным названием Lada Vesta NG.

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В рамках мероприятия производитель также отмечал сход с конвейера первого серийного автомобиля. «АвтоВАЗ» планирует поставить Lada Vesta нового поколения в салоны более 300 дилерских центров уже в мае текущего года. До наступления указанного месяца производитель будет накапливать нужное количество автомобилей для удовлетворения спроса.

Новая Lada Vesta получила две штатные фронтальные подушки безопасности, систему АБС, светодиодную оптику, обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, а ещё систему помощи при парковке, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и управлением на руле, а также кондиционер, 17-дюймовые легкосплавные диски и многое другое.

Ещё в «АвтоВАЗе» особенно гордятся тем фактом, что новое поколение Lada Vesta локализовано более чем на 4500 баллов — по Постановлению №719. Утверждается, что по данному показателю новинка «значительно опережает» другие модели отечественного производства, сборка которых была налажена в России за последний год. Речь идёт о налаженном внутреннем производстве коробки передач, двигателя, кузова, деталей шасси, кресел и ещё некоторых элементов интерьера.

«Я благодарю всех, кто работал над созданием автомобиля LADA Vesta нового поколения в непростых условиях. Хотел бы отметить, что “АвтоВАЗ” быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнёров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы. Только за прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов», — отметил Денис Мантуров.

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов, в свою очередь, подчеркнул: «В условиях сложнейших внешних вызовов за всю историю АвтоВАЗа компания продолжает своё развитие. Мы благодарны Правительству РФ и региональным властям за поддержку, которая оказывается нам и нашему коллективу. Vesta нового поколения — флагман модельного ряда LADA, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займёт лидирующие позиции на российском автомобильном рынке. Благодарю всю команду АвтоВАЗа за проведённую в кратчайшие сроки работу. Это настоящий трудовой подвиг!»

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Напомним, до 2022 года производство Lada Vesta было налажено в городе Ижевск. В прошлом году, после ухода Renault из России, производитель принял решение увеличить объёмы производства данного автомобиля, из-за чего всю техническую базу пришлось перенести в Тольятти. Весь последний год «АвтоВАЗ» был занят локализацией производства отдельных узлов и агрегатов для новой «Весты». Теперь же мы знаем, что более 200 деталей и узлов для данного авто производится в России, поставки недостающих компонентов налажены через партнёров из дружественных стран.