Дальше последовал штамп, что цель достигнута, объекты поражены.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Хотя российская армия по неназываемой причине прекратила наносить массированные удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, а также по объектам управления и связи ВСУ, точечные удары по чувствительным целям при этом продолжаются. В частности, сегодня ночью был осуществлён «сосредоточенный» удар крылатыми ракетами большой дальности морского базирования («Калибр») по пунктам дислокации резервов ВСУ.

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Как гласит официальная сводка Минобороны России, все назначенные объекты были поражены, а цель удара — срыв выдвижения морской пехоты ВСУ в районы боевых действий — достигнута.

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На сегодняшний день самой горячей точкой фронта остаётся бахмутское направление, на котором штурмовики ЧВК «Вагнер» при поддержке ВС РФ завершают овладение городом Бахмут, вытесняя противника из последних западных кварталов. Также продолжаются боевые действия на линии Сватово-Кременная, в районе Авдеевки и Марьинки, где медленно, но верно формируются «котлы».