Вот вам и Game Changer. Только настоящий.

Последнее время в районе линии боевого соприкосновения нарастает активность работы российской авиации. Вызвано это методичным истреблением доставшихся Украине в наследство от СССР/России и переданных коллективным Западом средств противовоздушной обороны. В том, что заявления российского командования, а теперь уже утечки из Пентагона и подтверждения министра обороны самой Украины о тяжёлом положении с ПВО не являются фантазиями, можно регулярно убеждаться в различных военных пабликах в Telegram. В частности, только за вчерашний день — 26 апреля — российскими войсками было сожжено сразу несколько различных систем ПВО Украины.

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По предварительным сведениям, только за одни сутки под удары беспилотников-камикадзе «Ланцет» попали по меньшей мере четыре пусковые установки ЗРК С-300, один ЗРК семейства «Тор», а также переданный с Запада «Гепард». При этом два С-300 были подбиты на марше, и ещё два — по всей видимости, во время подготовки то ли к маршу, то ли к развёртыванию.

Необходимо отметить, что «Ланцеты» применяются фактически в ежедневном режиме и в большом количестве, выбивая не только ПВО, но и как ствольную, так и реактивную артиллерию. И можно констатировать, что если речь в данном конфликте и идёт о так называемых game changing-вооружениях, то это именно «Ланцеты».