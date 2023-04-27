Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкоры сообщают о «чёрном дне» для украинских С-300 — их в большом количестве сожгли российские «Ланцеты»
Вот вам и Game Changer. Только настоящий.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Последнее время в районе линии боевого соприкосновения нарастает активность работы российской авиации. Вызвано это методичным истреблением доставшихся Украине в наследство от СССР/России и переданных коллективным Западом средств противовоздушной обороны. В том, что заявления российского командования, а теперь уже утечки из Пентагона и подтверждения министра обороны самой Украины о тяжёлом положении с ПВО не являются фантазиями, можно регулярно убеждаться в различных военных пабликах в Telegram. В частности, только за вчерашний день — 26 апреля — российскими войсками было сожжено сразу несколько различных систем ПВО Украины.

реклама

По предварительным сведениям, только за одни сутки под удары беспилотников-камикадзе «Ланцет» попали по меньшей мере четыре пусковые установки ЗРК С-300, один ЗРК семейства «Тор», а также переданный с Запада «Гепард». При этом два С-300 были подбиты на марше, и ещё два — по всей видимости, во время подготовки то ли к маршу, то ли к развёртыванию.

Необходимо отметить, что «Ланцеты» применяются фактически в ежедневном режиме и в большом количестве, выбивая не только ПВО, но и как ствольную, так и реактивную артиллерию. И можно констатировать, что если речь в данном конфликте и идёт о так называемых game changing-вооружениях, то это именно «Ланцеты».

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Западная пресса отметила «неожиданный» рост российской промышленности
На Украине разрабатывают дрон-торпеду, способную преодолевать до 2 000 километров
Возводимая «Росатомом» АЭС «Аккую» в Турции получила статус объекта атомной энергетики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
11
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
23
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
7
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
38
Статья, как не надо оптимизировать параметры более-менее новых видеокарт NVidia
35
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
12
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
18
Краткое тестирование в игре Tiny Tina’s Wonderlands
4
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
26

Сейчас обсуждают

Юрий Богданов
21:29
60 ГБт, rsync. *** Но суть, в том, что человек, живя в Беларуси, не способен пользоваться дешёвым безлимитным интернетом и ищет причины, а не возможности. Причём зеркало репозитария есть в сети прова...
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Китя.
21:28
Zelot откуда инфа сам выдумал. встройка на уровне GeForce RTX 4070.
Процессоры AMD Zen 5 Strix Halo получат встроенную видеокарту, равную по скорости с GeForce RTX 4070
Kostik_I
21:26
Тогда автору надо подучить русский
ВС России "Ланцетами" уничтожили в районе Херсона немецкую зенитную установку ПВО "Гепард"
Эовейн Триада
21:22
Зажатый лимитами К проц в играх работает на полной своей частоте, ну может иногда скинет на 100-200МГц, но это если лимит жёсткий совсем.
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
Ваня Кислицын
21:16
зачем мне обновлять биос на ryzen 5600g ? А если ты владелец intel - ему зачем обновлять биос? Что за тупой заголовок
Похоже, подтвердилась причина выхода из строя AMD Ryzen 7000X3D и обновить BIOS потребуется всем
Вассисуалий Лоханкин
21:09
Дрочи на штеуд, малчык)))
Процессоры AMD Zen 5 Strix Halo получат встроенную видеокарту, равную по скорости с GeForce RTX 4070
Вассисуалий Лоханкин
21:08
Штеуд в панике?
Процессоры AMD Zen 5 Strix Halo получат встроенную видеокарту, равную по скорости с GeForce RTX 4070
Bernigan
21:07
У АМДшника подгорело. Нвидиа выпустила действительно качественный продукт, который при должной эксплуатации не вызовет никаких проблем. А АМД с целью воздействия на умы хомяков выпускает всякую срань ...
AMD нашла причины выхода процессоров Ryzen 7000 из строя и выпустила новую версию AGESA
Saf- Saf
21:06
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
Илья Ковалёвъ
21:00
6650хт хороша только тем, шо альтернативы ещё хуже.
Почему в 2023 году вам не стоит покупать видеокарты NVIDIA и чем хороша Radeon RX 6650 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем