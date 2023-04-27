Не секрет, что Украина, когда выходила из состава СССР, не вернула размещённое на её территории советское вооружение законному владельцу — в данном случае РФ как правопреемнице — а решила оставить его себе. Россию на тот момент это устраивало, и как итог, Украина унаследовала советскую эшелонированную систему противовоздушной обороны, которую СССР построил ей на случай агрессии со стороны Запада. По этой причине российская авиация в рамках СВО только сейчас начинает, что называется, расправлять крылья — когда большая часть украинской ПВО уже выбита высокоточными ударами.
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Факт истощения систем противовоздушной обороны уже не скрывают и в самом Киеве. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ практически израсходовали запасы ракет для советских систем ПВО, а поскольку производит их сегодня только Россия, то закупить их, по понятным причинам, Украине негде.
По этой причине, продолжает Резников, системы надо чем-то замещать, и этим «чем-то» являются западные системы ПВО. Резников и не скрывает, что на сегодняшний день Украина полностью зависит от западного снабжения вооружениями, боеприпасами, деньгами, запчастями, расходниками и всем тем, что необходимо для ведения современных боевых действий. По всей номенклатуре вооружений.
Об истощении украинской ПВО известно уже давно. Причём известно это и в США, о чём свидетельствует недавняя утечка секретных данных из Пентагона, в подлинности которых ни у кого в Америке нет никаких сомнений.