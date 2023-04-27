Российская сторона передала сертификат на ядерное топливо.

В отличие от некоторых европейских стран, полностью лишённых права на принятие суверенных решений и закрывающих в угоду «зелёному» лобби свои атомные электростанции, за которыми, по мнению многочисленных экспертов, будущее энергетики, Турция и её руководство мыслит в масштабах государства и его интересов, несмотря ни на что продолжая сотрудничество с «Росатомом» в деле строительства АЭС «Аккую» на юге страны.

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Сегодня президенты Турции и России приняли участие в церемонии передачи российской стороной турецкому минэнерго сертификата на ядерное топливо для АЭС «Аккую», тем самым официально утвердив статус данной станции как объекта атомной энергетики. На церемонии также присутствовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Необходимо понимать, что строительство и введение в эксплуатацию объектов подобного рода — это длительный процесс. Только сейчас, спустя пять лет после начала строительства, к введению в эксплуатацию подготовлен первый из четырёх энергоблоков. Все четыре энергоблока суммарной мощностью 4 800 МВт, по плану, будут постепенно введены в эксплуатацию к апрелю 2028 года, чем обеспечат примерно 10 % общих потребностей Турции в энергии.

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«Аккую» строится по российскому проекту атомных электростанций поколения «3+» — так называемого «постфукусимского» типа. Реакторы таких электростанций включают в себя многоуровневую систему безопасности и лишены конструктивных недостатков, из-за которых случилась катастрофа на АЭС Фукусима.