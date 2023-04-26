Поведение украинского «лидера» кроме бесконечного недоумения и оторопи уже ничего не вызывает.

Сегодня состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств беседовали больше часа и, по всей видимости, ни до чего особо интересного не договорились: на Украину и в «другие страны» поедет возглавляемая экс-послом Китая в России китайская делегация по мирному урегулированию, ну а спустя несколько часов после беседы Зеленский вновь начал повторять уже заезженные фразы о «территориальной целостности» и «справедливости».

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По словам Зеленского, народ Украины как никто другой хочет мира, но этот мир должен быть справедливым и основанным на международном праве и уважении к Уставу ООН. Мира за счёт территориальных компромиссов, отметил Зеленский, быть не может, и территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. И это говорит президент, избиравшийся на лозунгах о мире в стране любой ценой.

Иными словами, глава украинского государства мира на любых условиях не хочет, отмечая при этом, что страна имеет право на самооборону. Почему в этом праве ей должны содействовать практически все страны коллективного Запада, впрочем, неясно. Равно как и неясно, что в этом справедливого — когда Украина сопротивляется исключительно за счёт того, что находится на полном содержании западных стран.

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Во всём происходящем есть две основополагающие проблемы. Во-первых, Россия вписала новые регионы в свою Конституцию, и их отчуждение этой же Конституцией запрещается, так что предметом торга Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области быть уже в принципе не могут. Во-вторых, на Украине принят закон о запрете переговоров с Россией до тех пор, пока её президентом остаётся Владимир Путин. Так что сейчас главный вопрос — чьи законы будут попраны ради мира. Ну, или не будут попраны ничьи, и тогда вопрос будет продолжать решаться в ходе затяжного военного конфликта, ущерб от которого несёт в первую очередь Украина.