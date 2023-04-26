Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский после долгожданного разговора с Си Цзиньпином отказался идти на территориальные компромиссы ради мира на Украине
Поведение украинского «лидера» кроме бесконечного недоумения и оторопи уже ничего не вызывает.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Сегодня состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств беседовали больше часа и, по всей видимости, ни до чего особо интересного не договорились: на Украину и в «другие страны» поедет возглавляемая экс-послом Китая в России китайская делегация по мирному урегулированию, ну а спустя несколько часов после беседы Зеленский вновь начал повторять уже заезженные фразы о «территориальной целостности» и «справедливости».

реклама

По словам Зеленского, народ Украины как никто другой хочет мира, но этот мир должен быть справедливым и основанным на международном праве и уважении к Уставу ООН. Мира за счёт территориальных компромиссов, отметил Зеленский, быть не может, и территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. И это говорит президент, избиравшийся на лозунгах о мире в стране любой ценой.

Иными словами, глава украинского государства мира на любых условиях не хочет, отмечая при этом, что страна имеет право на самооборону. Почему в этом праве ей должны содействовать практически все страны коллективного Запада, впрочем, неясно. Равно как и неясно, что в этом справедливого — когда Украина сопротивляется исключительно за счёт того, что находится на полном содержании западных стран.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Во всём происходящем есть две основополагающие проблемы. Во-первых, Россия вписала новые регионы в свою Конституцию, и их отчуждение этой же Конституцией запрещается, так что предметом торга Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области быть уже в принципе не могут. Во-вторых, на Украине принят закон о запрете переговоров с Россией до тех пор, пока её президентом остаётся Владимир Путин. Так что сейчас главный вопрос — чьи законы будут попраны ради мира. Ну, или не будут попраны ничьи, и тогда вопрос будет продолжать решаться в ходе затяжного военного конфликта, ущерб от которого несёт в первую очередь Украина.

#россия #украина #китай #политика #боевые действия
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ «неизбежно» и начнётся в мае
В Аргентине допустили вступление страны в БРИКС по итогам августовского саммита группы в ЮАР
Доля отечественной электроники в российских вооружениях достигла 77 %
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
10
ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
9
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
37
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
9
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
15
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
7
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
17
Краткое тестирование в игре Tiny Tina’s Wonderlands
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:06
Наверное всего лишь протекторат и контроль над чернозёмами. Гегемон меняется! Почему бы нет? З.Ы. Конечно Китай послабже будет, но ему много и не надо. Что отдаст Польше. Что Венгрии... Что Румынии......
Сапёр ЧВК "Вагнер" рассказал и показал с какими минами приходится сталкиваться в Бахмуте
PalPaly4
21:06
Так их покупают, они в топе продаж в Европе
Карта AMD Radeon RX 7800 XT с характеристиками Pro W7800 может превзойти RTX 4070 Ti
REY_B_
21:03
Фигня - сейчас лопается First Republic Bank. Он был чуток покрупнее Silicon Valley Bank, и специализировался на ипотечных кредитах. Так что это другое. В смысле новая лажа, а не продолжение старой. Чт...
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
Китя.
21:02
Это в курсе что в США сейчас достаточное количество различных организаций с наемниками, которые привлекаются американским руководством наравне с армейскими подразделениями. это казнить их всех надо. о...
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
MerkaVa
21:02
Нам ещё год назад говорили, что у хохлов вся ПВО пошла по пизде, однако видать это не совсем так.
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
dimkahon
21:02
Нужна в совокупночти с мощным чипом. А эти 6-8 Гб давно зашквар.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
Никита Радионов
21:02
А что тут непонятно? Бабки
Сколько видеопамяти на видеокарте нужно нормальному геймеру – непростой выбор между NVIDIA и AMD
vurdalakec
21:02
Подтверждаю, была первая видюха Gforce 4 mx 440 64mb было достаточно.
Сколько видеопамяти на видеокарте нужно нормальному геймеру – непростой выбор между NVIDIA и AMD
dimkahon
21:01
Понял((
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
Spamdooper
20:58
И по итогу разговора Зеля был послан. И пошёл...
Сапёр ЧВК "Вагнер" рассказал и показал с какими минами приходится сталкиваться в Бахмуте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем