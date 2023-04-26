Утверждается, что это произошло по инициативе украинской стороны.

На протяжении многих месяцев президент Украины Владимир Зеленский добивался телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, и вот, сегодня этот счастливый день настал: лидер Китая согласился побеседовать с главой украинского государства. Как сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на МИД КНР, разговор прошёл по инициативе украинской стороны.

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Нетрудно догадаться, что ключевой темой беседы стали боевые действия на территории Украины. Глава Китая заявил, что Пекин не станет наживаться на этом конфликте и подливать масло в огонь, добавив при этом, что конфликт должен решаться мирным, дипломатическим способом. Как уточняет представитель китайского МИД, на Украину и в другие страны будет направлен специальный представитель Китая по вопросам урегулирования конфликта.

Украина, в свою очередь, назначила нового посла в Китае, ну а Зеленский назвал разговор с Си Цзиньпином «длинным и содержательным», не вдаваясь в детали.

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На сегодняшний день спонсоры Украины не изъявляют желание спрыгнуть с этого мчащегося в обрыв поезда и продолжают подкидывать в его топку уголь. А это, к сожалению, самое главное: на самостоятельные решения Украина не способна. По крайней мере, до этого момента никакой самостоятельности в решениях киевской власти не просматривалось.