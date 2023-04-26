Как стало известно из сегодняшнего телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, китайская сторона направит делегацию по вопросам урегулирования сложившегося украинского кризиса. Теперь же стали известны дополнительные подробности этой самой делегации.
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Как сообщил замдиректора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь, вышеуказанную делегацию возглавит Ли Хуэй, ранее служивший послом Китая в России (с 2009 по 2019 год), а ещё раньше — заместителем министра иностранных дел Китая (с 2008 по 2009 год).
Чего удастся добиться возглавляемой господином Хуэем делегации, покажет только время, однако публичные заявления представителей киевской власти о том, что ни о каких компромиссах и речи быть не может, вырисовывают вполне предсказуемый исход. Впрочем, нельзя исключать, что на публику в Киеве разглагольствуют одно, а в реальности понимают положение, в котором оказалась Украина, и что чем быстрее боевые действия закончатся, тем лучше для самой Украины.