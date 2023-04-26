Украина в своём положении ещё условия ставит. Потрясающе.

Представители киевской власти продолжают либо изображать непонимание, либо, что ещё хуже, искренне не понимать положение, в котором сейчас находится Украина. На компромиссы страна по-прежнему идти не готова, а любые мирные переговоры считает допустимыми только при фактической капитуляции России. По крайней мере, такой несложный вывод можно сделать из сегодняшнего заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы касательно многочисленных исходящих сейчас из стран глобального Юга предложений о мирном урегулировании конфликта.

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По словам Кулебы, Киев готов обсуждать мирный план, но только в том случае, если он не подразумевает сдачу территорий или ведёт к заморозке конфликта. Иными словами, Кулеба считает, что российские войска без всяких условий должны просто собрать вещи и уйти.

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Во всей этой истории необходимо понимать, что Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вписаны в Конституцию РФ, а отчуждение территорий, согласно недавним поправкам в главный закон страны, не допускается. Проще говоря, эти пять бывших регионов Украины не могут быть предметом торга при мирных переговорах. И в Киеве должны это понимать: как раньше уже не будет.