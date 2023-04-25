Но что-то нам подсказывает, что этот вопрос не такой уж критический.

Много слов было сказано о так называемой зерновой сделке, смысле от участия России в ней, а также о честности в её исполнении со стороны подписантов. Не секрет, что и зерно, предназначавшееся для беднейших стран Африки, попадает вовсе не в Африку, а в бесящийся пока ещё с жиру Евросоюз, и российская часть сделки, подразумевающая снятие запрета на поставки российского продовольствия и удобрений, при этом не выполняется.

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Зерно при этом вывозится с Украины через выделенный для реализации «зерновой сделки» порт в Одессе, с которого российские войска в прошлом году сняли из гуманитарных соображений блокаду. К сожалению, по-хорошему украинская сторона не понимает: в прошлом году порт Одессы неоднократно использовался для осуществления терактов с помощью надводных беспилотников против Севастополя и других крымских городов, и вот, вчера ночью история повторилась.

Как сообщило Минобороны России, анализ маршрута движения украинских надводных беспилотников показал, что они развёртывались в районе гумкоридора для вывоза сельхозпродукции, а запускались из акватории порта города Одессы. Данные действия МО РФ характеризует как террористические акции и отмечает, что они «ставят под угрозу» дальнейшее продление «зерновой сделки», истекающей 18 мая.

Многие эксперты сходятся во мнении, что после 18 мая Россия эту сделку, если только со стороны коллективного Запада не начнут выполнять российские условия, продлевать не станет. Причин на то как минимум две. Во-первых, последнее продление, как считается, было сделано с целью придания политических очков турецкому президенту Реджепу Эрдогану на новых выборах, которые пройдут 14 мая. Во-вторых, Украина ведёт себя безответственно и пользуется сложившейся ситуацией в своих сиюминутных военных авантюрах, тем самым добавляя лишней головной боли российским военным.

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При всём этом у Генерального секретаря ООН хватает совести передавать главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо Путину с предложением о продлении «зерновой сделки».