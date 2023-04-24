Попытка была полностью отражена.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Когда коллективный Запад, в частности, Великобритания, в огромных количествах передавала украинским вооружённым силам надводные беспилотники, было очевидно, что эти дорогостоящие «игрушки» будут применяться по базе Черноморского флота России в Севастополе. В прошлом году ВСУ неоднократно осуществляли попытки ударов данными аппаратами, и вот, сегодня ночью возобновила их.

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Изображение: надводный беспилотник, участвовавший в прошлогодних попытках ударов по Севастополю. Скорее всего, такие же участвовали и сегодня.

Как сообщило сегодня Минобороны России, примерно в 03:30 по московскому времени украинские войска осуществили попытку удара по Севастополю с помощью трёх «безэкипажных быстроходных катеров». Расчёты противоподоводно-диверсионного обеспечения сработали эффективно и своевременно: все три беспилотника были уничтожены, потерь в технике и личном составе не допущено.

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Вместе с тем стало известно, что только за прошедшие сутки российское ПВО нейтрализовало тридцать восемь украинских БПЛА. Многие эксперты считают, что нарастание активности связано с «прощупыванием» обороны перед неминуемым украинским контрнаступлением, на которое ВСУ подталкивают спонсоры из Вашингтона.