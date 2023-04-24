Глава ГУР МО Украины считает «вполне достижимым» возвращение страны к границам 1991 года

Несмотря на то, что американская военная разведка, согласно утечке из Пентагона, в подлинности которой у американских экспертов нет сомнений, мягко говоря, без иллюзий воспринимает сложившуюся ситуацию в российско-украинском вооружённом конфликте, на самой Украине продолжают поддерживать моральный дух населения и вооружённых сил. Так, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, беседуя с журналистами, назвал вполне достижимой цель возвращения уже в этом году страны к границам 1991 года.

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По словам Буданова, финалом боевых действий может быть только возвращение границ Украины к границам образца 1991 года, и что без решения территориальных проблем эти боевые действия завершены не будут. Буданов убеждён в том, что Украина «никогда не пойдёт» на сдачу хоть какой-нибудь части своих территорий.

Когда журналисты поинтересовались, возможно ли реализовать данный план в текущем году, Буданов ответил: «Вполне». Дальше Буданов продолжил подбадривать журналистов, а через них — украинскую общественность, заявив, что никаких серьёзных успехов у ВС РФ на поле боя нет, и что всё, чего российские войска добились — это взятия Соледара и продвижения в городской черте Бахмута.

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Зачем Буданов занимается демагогией и подменяет понятия, выдавая свои фантазии за планы российского военно-политического руководства, понять нетрудно. Если бы Буданов говорил правду, то он бы отметил, что главной поставленной перед специальной военной операцией задачей является демилитаризация Украины, а не территориальные приобретения. Учитывая потери и их соотношение, указанные даже в документации Пентагона (значит, в реальности ситуация для ВСУ ещё более аховая), процесс демилитаризации Украины идёт с устрашающей скоростью.