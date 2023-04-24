Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ГУР МО Украины считает «вполне достижимым» в этом году возвращение страны к границам 1991 года
Глава ГУР МО Украины считает «вполне достижимым» возвращение страны к границам 1991 года
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Несмотря на то, что американская военная разведка, согласно утечке из Пентагона, в подлинности которой у американских экспертов нет сомнений, мягко говоря, без иллюзий воспринимает сложившуюся ситуацию в российско-украинском вооружённом конфликте, на самой Украине продолжают поддерживать моральный дух населения и вооружённых сил. Так, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, беседуя с журналистами, назвал вполне достижимой цель возвращения уже в этом году страны к границам 1991 года.

реклама

По словам Буданова, финалом боевых действий может быть только возвращение границ Украины к границам образца 1991 года, и что без решения территориальных проблем эти боевые действия завершены не будут. Буданов убеждён в том, что Украина «никогда не пойдёт» на сдачу хоть какой-нибудь части своих территорий.

Когда журналисты поинтересовались, возможно ли реализовать данный план в текущем году, Буданов ответил: «Вполне». Дальше Буданов продолжил подбадривать журналистов, а через них — украинскую общественность, заявив, что никаких серьёзных успехов у ВС РФ на поле боя нет, и что всё, чего российские войска добились — это взятия Соледара и продвижения в городской черте Бахмута.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Зачем Буданов занимается демагогией и подменяет понятия, выдавая свои фантазии за планы российского военно-политического руководства, понять нетрудно. Если бы Буданов говорил правду, то он бы отметил, что главной поставленной перед специальной военной операцией задачей является демилитаризация Украины, а не территориальные приобретения. Учитывая потери и их соотношение, указанные даже в документации Пентагона (значит, в реальности ситуация для ВСУ ещё более аховая), процесс демилитаризации Украины идёт с устрашающей скоростью.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Белорусские военные приступили к приведению в порядок площадок для размещения стратегического ядерного оружия
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
МИД Китая назвал «неверно интерпретированным» заявление своего посла во Франции касательно принадлежности Крыма
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
13
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
23
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
25
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
60
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
7
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
76
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
21
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
3
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

evsapelkin
16:57
Пригожин красавчик , уважение ему . Это второй Жуков в современности только .
Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
Bratken
16:55
Сферический сбер в вакууме СберЧат = перепиленный телеграмм СберДжаз = недоделанный zoom СберДиск = перепиленный nextcloud СберБраузер = очередной клон хрома и так далее
«Сбер» представил GigaChat — собственную нейросеть, которая умеет отвечать на вопросы, писать программный код и поддерживать беседу
Михаил Barash Андреев
16:55
Ты экономику и её процент от мировой как считаешь вообще? По номинальному ВВП? Так даже сам создатель такого статистического инструмента как ВВП называл его несоответствующим реальной оценке экономики...
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
Yilec
16:49
Неужели кто-то использует какие-то другие темы, а не Dark? Мир теперь не будет прежним.
В веб-браузере Firefox обнаружен баг с утечкой памяти
Za9c
16:49
Отказ от доллара благая затея, я и не спорю, что это надо делать, но не такими методами. Что касается БРИКСА, то самая важная буква К в этом союзе - Китай, остальные по сути своей малозначимы в мирово...
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
Yilec
16:48
Ложь
В веб-браузере Firefox обнаружен баг с утечкой памяти
KotSkripaley
16:47
А ловко матрасники нагибают гейропу, так им и надо. Гейропа прямой технологический конкурент (Китай ещё не так силен в технологиях) матрасов и матрасам выгодно чтобы индустриализация гейропы пришла в ...
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
McLaren AMG
16:46
С 8гб - нафиг не нужна. Мертворождённая будет
GeForce RTX 4060 Ti может стать выгодной покупкой — цена RTX 3060 Ti при быстродействии RTX 3070 Ti
Seln
16:45
Выглядит зачётно, выглядит олрайт!
«Сбер» представил GigaChat — собственную нейросеть, которая умеет отвечать на вопросы, писать программный код и поддерживать беседу
Илья Тимофеев
16:44
Так в 2 раза или на 200%?
На заводе "Москвич" заработал главный конвейер, позволяющий увеличить выпуск продукции в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем