Ни к чему хорошему — это очевидно.

Отказываясь признавать провал своей антироссийской санкционной политики, в основу которой легло изначально ошибочное представление о структуре российской экономики и состоянии её промышленности, западные «ястребы» и неоконсерваторы продолжают заниматься безумием, выполняя всё те же самые действия и надеясь при этом на иной результат. Так, недавно из стран G7 поступила идея о тотальном запрете экспорта товаров в Россию и даже их транзита по российской территории. Своим мнением на эту тему поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, идея представителей G7 «подразумевает и встречное прекращение импорта товаров» из России «по наиболее чувствительным для G7 категориям». Медведев заявил, что в случае принятия такого решения для стран G7 закончится и зерновая сделка, и многое другое, в чём нуждаются эти государства. В подробности зампред российского Совбеза вдаваться не стал, но в свойственном себе стиле добавил, что у чиновников вышеуказанных государств «судя по всему, вообще не осталось мозгов».

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Стоит отметить, что пресловутая зерновая сделка, на которую Россия пошла в прошлом году при условии снятия запрета на поставки российских пищевых продуктов и удобрений, вызывает море вопросов у российских граждан, учитывая, что основополагающая часть данной сделки в принципе не выполняется. Сейчас зерновая сделка продлена до 18 мая, и многие считают, что это сделано исключительно для добавления Реджепу Тайипу Эрдогану дополнительных очков на президентских выборах в Турции, которые пройдут 14 мая, и на которых Эрдоган считается для России более приемлемым кандидатом. В общем, смотреть на вещи надо шире и меньше паниковать.