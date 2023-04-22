Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин поделился подробностями службы сына пресс-секретаря президента РФ в ЧВК «Вагнер»
А ещё в Сети появилось фото, якобы это всё подтверждающее.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился информацией о том, что Николай Песков, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отслужил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом в расчёте РСЗО «Ураган». Теперь же от Пригожина поступили подробности того, как это было реализовано.

реклама

По его словам, Песков-младший самостоятельно вызвался пойти на фронт в рамках СВО, и отговаривать его было бесполезно. В связи с этим Песков-старший попросил Пригожина взять сына в ЧВК «Вагнер» артиллеристом, разговор о чём состоялся летом прошлого года. Как добавил Пригожин, Николай Песков проходил службу под вымышленным именем, о чём знали только сам Пригожин и руководитель кадровой службы ЧВК «Вагнер». Делалось это, очевидно, чтобы сын высокопоставленного должностного лица не привлекал к себе лишнее ненужное внимание и служил в реальных условиях.

Как отметил основатель ЧВК «Вагнер», Песков-младший отработал отлично, проявлял мужество и героизм, а также переносил все тяготы и лишения в условиях боевых действий.

Кроме того, сегодня корреспондент RT Роман Косарев опубликовал в своём Telegram фотографию с якобы Николаем Песковым в составе ЧВК «Вагнер» где-то в районе боевых действий. По словам Косарева, об участии сына пресс-секретаря президента России в СВО он знал уже давно. К сожалению, лицо воина закрыто маской, поэтому во всей этой истории остаётся только верить на слово Пригожину и Косареву.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

К слову, Пригожин отметил, что российские элиты очень сильно обгадились перед своим народом, раз этот самый народ ни в какую не желает верить, что сын высокопоставленного чиновника способен самостоятельно пойти воевать.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Сорвавшуюся с Су-34 и упавшую в Белгороде авиабомбу извлекли и увезли на подрыв
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
33
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
5
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
56
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
10
ВВС США пожаловались на агрессивное поведение и экстремальные маневры российских Су-35 в Сирии
28
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
11
Как блогеры жонглируют результатами тестов
34
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
54
Пакт Молотова-Риббентропа как величайшая победа советской дипломатии
23

Сейчас обсуждают

Эовейн Триада
19:00
Статья враньё же одно, как и обычно от нетвойняшек, либералов, демократов и фанатов партии жуликов и воров (Фбк Навального, Яблоко, "городские проекты" Каца-Варламова, силы Ходорковского). Данный суб...
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
Ssh
18:58
ага, любэ и цой ближе)
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
Eppius
18:57
Ну пусть напишет какое нибудь приложение полезное от А до Я. А мы посмотрим.
Новая RTX 4070 по продажам на Amazon едва догоняет RX 580 2048SP
Хозяин Шешенбека
18:55
а теперь съешь
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
Хозяин Шешенбека
18:55
Я знаю где Чимбал ошивается
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
Денис Бураков
18:53
У меня модель этого ноутбука 22го года, весь его смысл в процессоре 6800u, на котором легко можно поиграть во многие игры не из трипл-А сектора, и при этом батарея живёт очень хорошо. Поставить Интел ...
Asus представила Zenbook S13 OLED 2023 года, как самый тонкий и легкий в мире 13,3" ультрабук
for2ne
18:48
Да, да, почитай отзывы на gt1030, там брак под 20% при том что на половине карт даже вентиля нет, пассивное охлаждение. При этом люди постоянно люди жалуются на зависания и черные/зелёные экраны прост...
Низкий спрос на видеокарты вынудил NVIDIA снижать цены – GeForce RTX 4060 Ti будет стоить $400
Владимир
18:47
Лиза со своим АМУДЕ никогда нескупалась на громкие заявления а на деле опять небось костратик выйдет).
APU AMD Ryzen 8000 на архитектуре Zen5 получат встроенную графику RDNA3.5
for2ne
18:45
Ахренительные у тебя аргументы, я тебе точно так же могу ответить что ставь ценник меньше и продавай, зарабатывай на объёмах, популяризируй бренд в массах, а не пытайся надурить людей. Никто не должен...
Низкий спрос на видеокарты вынудил NVIDIA снижать цены – GeForce RTX 4060 Ti будет стоить $400
Oleg Cziganov
18:44
Да дебил пустоголовых мог бы и не читать,все равно мозгов нет понять. Откуда вы дегроды беретесь,видимо последствие неудачного аборта
Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем