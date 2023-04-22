А ещё в Сети появилось фото, якобы это всё подтверждающее.

Вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился информацией о том, что Николай Песков, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отслужил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом в расчёте РСЗО «Ураган». Теперь же от Пригожина поступили подробности того, как это было реализовано.

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По его словам, Песков-младший самостоятельно вызвался пойти на фронт в рамках СВО, и отговаривать его было бесполезно. В связи с этим Песков-старший попросил Пригожина взять сына в ЧВК «Вагнер» артиллеристом, разговор о чём состоялся летом прошлого года. Как добавил Пригожин, Николай Песков проходил службу под вымышленным именем, о чём знали только сам Пригожин и руководитель кадровой службы ЧВК «Вагнер». Делалось это, очевидно, чтобы сын высокопоставленного должностного лица не привлекал к себе лишнее ненужное внимание и служил в реальных условиях.

Как отметил основатель ЧВК «Вагнер», Песков-младший отработал отлично, проявлял мужество и героизм, а также переносил все тяготы и лишения в условиях боевых действий.

Кроме того, сегодня корреспондент RT Роман Косарев опубликовал в своём Telegram фотографию с якобы Николаем Песковым в составе ЧВК «Вагнер» где-то в районе боевых действий. По словам Косарева, об участии сына пресс-секретаря президента России в СВО он знал уже давно. К сожалению, лицо воина закрыто маской, поэтому во всей этой истории остаётся только верить на слово Пригожину и Косареву.

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К слову, Пригожин отметил, что российские элиты очень сильно обгадились перед своим народом, раз этот самый народ ни в какую не желает верить, что сын высокопоставленного чиновника способен самостоятельно пойти воевать.