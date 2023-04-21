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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин заявил, что сын Пескова отслужил артиллеристом в ЧВК «Вагнер»
Полезная информация для тех, для кого Пригожин является авторитетом.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, роль которого во всей происходящей сейчас истории с каждым днём становится всё менее очевидной, в интервью военкору Александру Симонову, опубликованному на Telegram-канале «Позывной Брюс», заявил, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отслужил артиллеристом в ЧВК «Вагнер».

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По словам Пригожина, «прослывший законченным либералом» Песков попросил взять его сына артиллеристом к «вагнеровцам». Когда это произошло, не уточняется, но у основателя ЧВК «Вагнер» претензий к сыну Пескова как к солдату не было: службу он нёс «абсолютно нормально», работая на РСЗО «Ураган» и перенося все тяготы и лишения военной жизни.

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Доверять заявлениям Пригожина или нет — личное дело каждого; основатель ЧВК «Вагнер» не брезгует преувеличениями, в частности, о вкладе его частной военной компании в боевые действия, но в откровенной лжи он замечен пока не был.

#россия #политика #боевые действия #чвк "вагнер"
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