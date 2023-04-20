Причём первые два планируют передать заказчикам уже в этом году.

После начавшихся в прошлом году событий вопрос полного перехода российской гражданской авиации на отечественные самолёты встал наиболее остро: Boeing и Airbus после начала СВО собрали свои манатки и, в добровольно-принудительном порядке оставив здесь все самолёты, ушли восвояси. На сегодняшний день подвижек в восстановлении отношений с Западом хотя бы до уровня 2021 года, не говоря уже о более тёплых, и речи быть не может, поэтому большие надежды возлагаются на отечественные пассажирские лайнеры МС-21 и Sukhoi Superjet New (он же SSJ-New). О втором и пойдёт речь в данной заметке.

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Сегодня глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв, отчитываясь перед региональной Законодательной думой, заявил, что в городе Комсомольск-на-Амуре собираются выйти на показатели по выпуску двадцати лайнеров SSJ-New в год. При этом первые два самолёта планируют передать заказчикам уже в конце текущего года.

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Обновлённый «Суперджет» будет полностью состоять из комплектующих российского производства, включая двигатели ПД-8. Самолёт относится к классу среднемагистральных, или к наиболее востребованному классу в гражданских авиаперевозках. Если всё пойдёт по плану правительства России, то к 2030 году примерно 70 % авиапарка в стране уже будет полностью импортозамещено.