Германии, Нидерландов и США.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Ситуация с противовоздушной обороной на Украине с каждым днём становится всё более тревожной даже несмотря на активную передачу зенитных ракетных комплексов натовского образца. Тем не менее, процесс передачи данных систем пока не угасает, даже наоборот: набирает силу. В частности, сегодня в украинском министерстве обороны сообщили о получении ЗРК Patriot сразу из трёх западных стран: США, Германии и Нидерландов.

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Означает ли это, что у Украины теперь имеются три батареи ЗРК Patriot, уверенно говорить нельзя. Заявление украинского минобороны частично подтверждает немецкая сторона, которая вчера объявила о передаче обещанного ранее ЗРК Patriot вместе с боеприпасами и всей необходимой сопутствующей техникой.

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Вообще, попытка насытить Украину оружием прямо посреди вооружённого конфликта, интенсивность которого уступает разве что Второй мировой войне, выглядит весьма странно, особенно, учитывая тот факт, что представители российской власти неоднократно отмечали, что ЗРК Patriot будут законной целью для ВС РФ.