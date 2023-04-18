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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Переданный Германией ЗРК Patriot уже прибыл на Украину
Это, если что, масштабный комплекс с десятками различных машин.
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На фоне истощения украинских систем противовоздушной обороны, о чём было известно ещё летом—осенью прошлого года, западные спонсоры Киева приняли решение о предоставлении систем ПВО натовского образца. Начиналось всё с комплексов NASAMS и Iris-T вкупе с Avenger, закончилось самым известным американским ЗРК Patriot. О выделении одной батареи Patriot в конце прошлого года заявили сами США, а о передаче её одной батареи — Германия. И вот, сегодня правительство Германии сообщило, что обещанный ею комплекс Patriot уже находится на территории Украины.

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Как сообщается, вместе с самой батареей Германия также предоставила для него зенитные ракеты. В общей сложности батарея Patriot состоит из нескольких десятков единиц техники, включая непосредственно сами пусковые установки, радиолокационные станции, пункт управления, вспомогательную технику, а также машины охраны периметра. В общем, серьёзная система для точечной обороны определённой стратегически важной локации.

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Где будет размещена данная батарея, естественно, в публичной плоскости не разглашается.

#сша #украина #боевые действия #patriot #пво
2
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