Хотя словацкое руководство поначалу и изображало неготовность передавать Киеву свои истребители МиГ-29, но ввиду полного отсутствия государственного суверенитета всё закончилось именно так, как и должно было закончиться: свершившимся фактом передачи самолётов. О том, что уже 13 истребителей МиГ-29 находятся на Украине, сегодня сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
реклама
Отметим, что это далеко не первый случай передачи доставшихся странам Восточной Европы в наследство от ведомой СССР Организации Варшавского Договора самолётов и в целом военной техники. Истребители и вертолёты восточноевропейские государства передавали Киеву ещё и в прошлом году; собственно, именно по этой причине общее количество уничтоженных в ходе специальной военной операции украинских самолётов в несколько раз превосходит количество имевшихся на вооружении ВСУ на момент её (операции) начала.
Но киевскому руководству этого всё равно мало: там грезят об американских F-15 и F-16, считая их превосходящими советские самолёты даже несмотря на тот факт, что тот же F-16 является современником МиГ-29.