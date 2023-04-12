А ещё тяжёлую артиллерию, миномёты и снаряды к ним. И вот тогда точно будет «победа».

Западные спонсоры Украины уже сбиваются со счёту, сколько киевских «хотелок» необходимо удовлетворить, чтобы можно было уже заметить результат, но аппетиты представителей украинской власти не иссякают, а наоборот — только растут. Так, сегодня в ходе своего визита в США премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином попросил у Америки дополнительное вооружение.

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По словам Шмыгаля, Украина «выиграет в этой войне», однако чтобы достичь этого «быстрее и с меньшими потерями», стране по прежнему нужна внушительная военная поддержка. В список «хотелок» Шмыгаля вошли дополнительные системы противовоздушной обороны, тяжёлая артиллерия, миномёты и боеприпасы к ним. Также украинский премьер попросил Остина пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности.

На этом перечень пожеланий Шмыгаля не закончился. Как отметил премьер, в современных боевых действиях очень важно превосходство в воздухе, и США «вновь могут продемонстрировать своё лидерство, предоставив Украине самолёты F-15 и F-16».

Как видим, в Киеве партия войны, подстёгиваемая с Запада, продолжает продавливать свои безумные идеи, отказываясь мыслить хотя бы на один шаг вперёд и оценивать последствия своих решений.