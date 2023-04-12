А сколько времени уйдёт на его наполнение, вообще неизвестно.

Сегодня Совет Федерации одобрил принятый вчера Госдумой закон о создании в России единого реестра военнообязанных, являющегося частью общей политики по «цифровизации» экономики и государственных структур. Закон-то одобрен, вот только его реализация займёт приличное количество времени. Сегодня глава Минцифры России Максут Шадаев отметил, что раньше осени (точнее, осеннего призыва) систему не запустят. По словам Шадаева, сроки запуска реестра будут определены после непосредственного принятия закона.

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Напомним, что единый реестр военнообязанных будет означать, что гражданину можно будет решать вопросы военного учёта в онлайн-формате, а значительную часть информации в военкоматы будут передавать непосредственно различные государственные ведомства и учреждения, тем самым избавляя военнообязанного от рутинных посещений военкомата.

Есть, впрочем, в принятом законе и пункты, которые вызывают у людей справедливые вопросы. В частности, электронные повестки в военкомат, которые будут рассылаться через Госуслуги и по электронной почте, по своей юридической силе приравниваются к бумажным повесткам с подписью получателя, и считаются доставленными спустя семь дней после отправки. Как следствие, если гражданин не является по «доставленной» электронной повестке в течение двадцати суток, то в его отношении вводятся ограничения на выезд за границу, оформление сделок и даже управление транспортным средством. Из текста закона следует, что не имеет значения, проверяется военнообязанным при этом почта или портал Госуслуг или нет.

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В любом случае, закону потребуются поправки, в связи с чем главный вопрос на сегодняшний день — это зачем его принимали в такой спешке, не дав парламентариям времени разобраться с деталями.