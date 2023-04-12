Вчера его приняла Госдума.

Военная тема и всё, что связано с воинским учётом, в России на протяжении десятилетий вызывала у граждан вполне естественную эмоцию раздражения. В сегодняшних условиях, по предельно понятным причинам, любая новость об изменении в воинском учёте и всём, что связано с военной обязанностью, вызывает уже совсем другие чувства: недоумение и опасение. В частности, вчера Госдума в ускоренном порядке во втором и третьем чтениях приняла закон о едином реестре военнообязанных. Сегодня же данный закон одобрила верхняя палата российского парламента — Совет Федерации.

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Создание реестра военнообязанных входит в общий план по «цифровизации» российской государственной машины. Его создание подразумевает возможность решения вопросов воинского учёта посредством портала Госуслуг, а также получение цифровых версий повесток в военкоматы, которые будут дублировать стандартные бумажные повестки.

Хотя решение в целом правильное и давно необходимое, что вскрылось после проведения минувшей осенью частичной мобилизации, когда из-за нарушенной и устаревшей системы учёта повестки нередко получали те, кто не должны были её получить, отдельные аспекты принятого закона вызывают у людей справедливые вопросы. Например, закон подразумевает, что цифровая версии повестки с юридической точки зрения считается вручённой через неделю после её отправки — независимо от факта её прочтения вызываемым. То, что человек может заходить на портал Госуслуг раз в полгода или даже реже, авторов закона почему-то не интересует.

Кроме того, поскольку цифровая повестка юридически будет приравнена к стандартной бумажной, то не ответивший в течение двадцати суток на неё военнообязанный будет считаться уклонистом, и по принятым новым поправкам в законодательство его могут лишить права выезда за границу, оформления сделок, получения кредитов и даже управления транспортными средствами.

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Из закона следует, что большую часть информации о военнообязанном в единый реестр будут передавать непосредственно государственные ведомства, как то: МВД, налоговая служба, пенсионный фонд и суды. Таким образом, военнообязанным не придётся самостоятельно заниматься бюрократической волокитой и по любому чиху и изменению своего статуса мотаться в военкомат.