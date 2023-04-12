Как там пел один иноагент… «А что, …, если нет?».

Журналист Сеймур Херш, который опубликовал своё нашумевшее расследование диверсий на газопроводе «Северный поток», сегодня сообщил о том, что получил сведения из надёжных источников, гласящие, что примерно два месяца назад Объединённый комитет начальников штабов США поручил составить проект (черновик) договора о прекращении боевых действий на Украине в результате поражения России.

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Вообще, данная информация выглядит странно, поскольку из недавней утечки документов Пентагона следует, что у Украины отсутствуют материальные и технические возможности для проведения операции по «деоккупации», в то время как в России на полную мощность работают военные заводы, а линия фронта за период с прошлой осени и по сегодняшний день укреплена в несколько «слоёв». Все эти обстоятельства, если продолжать верить утечке, рисуют для украинского контрнаступления в лучшем случае «скромные» результаты.

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Готовят ли в Объединённом комитете начальников штабов США аналогичный договор, но на случай победы России, что на данный момент выглядит как на порядки более вероятный сценарий, не уточняется. Очевидно, что коллективный Запад будет затягивать данный конфликт так долго, как это возможно.