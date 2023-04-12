О том, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сейчас работает на полную катушку, заявляют не только чиновники от мала до велика, но даже подтверждает западная пресса. Сегодня добавить немного деталей в эту информацию решил глава Минпромторга и по совместительству вице-премьер Денис Мантуров.
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По словам Мантурова, российская оборонная промышленность «в разы» нарастила выпуск «приоритетной продукции». Причём, что примечательно, министр отметил проведение в отечественном ОПК масштабной работы по совершенствованию образцов техники в соответствии с полученным опытом их применения в условиях специальной военной операции.
Министр добавил, что между военными, непосредственно участвующими в специальной операции, и представителями ОПК налажен прямой и постоянный контакт, благодаря чему в вооружения вносятся требуемые военными изменения.
С проверками на оборонные предприятия регулярно приезжают как министр обороны Сергей Шойгу, так и первый зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев. Во всех случаях можно видеть, что производство военной продукции в России идёт полным ходом не только «на бумаге», но и на деле.