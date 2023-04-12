Вместе с тем вооружения совершенствуются в соответствии с полученным в ходе СВО опытом.

О том, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сейчас работает на полную катушку, заявляют не только чиновники от мала до велика, но даже подтверждает западная пресса. Сегодня добавить немного деталей в эту информацию решил глава Минпромторга и по совместительству вице-премьер Денис Мантуров.

реклама

По словам Мантурова, российская оборонная промышленность «в разы» нарастила выпуск «приоритетной продукции». Причём, что примечательно, министр отметил проведение в отечественном ОПК масштабной работы по совершенствованию образцов техники в соответствии с полученным опытом их применения в условиях специальной военной операции.

Министр добавил, что между военными, непосредственно участвующими в специальной операции, и представителями ОПК налажен прямой и постоянный контакт, благодаря чему в вооружения вносятся требуемые военными изменения.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

С проверками на оборонные предприятия регулярно приезжают как министр обороны Сергей Шойгу, так и первый зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев. Во всех случаях можно видеть, что производство военной продукции в России идёт полным ходом не только «на бумаге», но и на деле.