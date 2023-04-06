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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вице-канцлер Германии исключил появление немецких войск на Украине
Именно это для него «красная линия». Всё остальное, видимо, то ли не красная, то ли не линия вовсе.
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Кажется, что коллективный Запад в своей поддержке Украины перешёл уже все мыслимые рамки, отказываясь разве что осуществить непосредственную интервенцию в составе «коалиции согласных». Понимая, что за этим действием последует обмен ядерными ударами, ещё сохранившие частичку критического мышления европейские политики отгоняют даже саму мысль об отправке на Украину своих войск. В частности, сегодня вице-канцлер Германии и по совместительству министр экономики и проблем изменения климата Роберт Хабек заявил, что «красной линией» в поддержке Украины, которую нельзя переступать, станет присутствие в стране немецких войск. Как отметил Хабек, Германия не должна стать участником войны.

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При всём этом Хабек почему-то не считает «красной линией» отправку на Украину тяжёлых систем вооружений, включая танки Leopard, и финансирование рухнувшей украинской экономики за счёт Евросоюза.

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Вообще, масштабы поддержки и вовлечённости коллективного Запада в конфликт на Украине достигли такого показателя, что в МИД РФ заявили о переходе отношений с США к «горячему конфликту». Оно-то, конечно, исключительно риторика, но учитывая тот факт, что целеуказание тех же РСЗО HIMARS происходит по команде из-за океана, не такая уж далёкая от действительности.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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