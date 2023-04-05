У господина Рябкова странное представление о «горячем» конфликте.

То, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами рухнули ниже плинтуса, чего не было даже во время Холодной войны, на сегодняшний день очевидно практически каждому. Вашингтон открыто и в безумных объёмах обеспечивает Украину, выступающую военным противником России, оружием, разведданными, инструкторами, наёмниками, просто деньгами, в конце концов. Сегодня свою оценку нынешним отношениям РФ и США дал замглавы МИД России Сергей Рябков.

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Как отметил Рябков, США уже прямо вовлечены в гибридную войну с Россией, причём до такой степени, что уровень этой вовлечённости можно охарактеризовать как «горячий» конфликт. Многие направления и формы этой гибридной войны, продолжил Рябков, раньше, во времена Холодной войны, попросту не могли существовать по причине произошедшего за тридцать лет технического и технологического развития.

Рябков заявил, что американцы ведут себя «бездумно, провокационно и во многих отношениях абсолютно безбашенно», ведя дело «всё дальше по эскалационной лестнице». По мнению Рябкова, оторванность американских политиков от реальности в вопросе возможности нанесения России стратегического поражения и недооценка решимости России «заставляет усомниться в их адекватности, в их когнитивных потенциалах». То, чем сейчас занимаются США, Рябков охарактеризовал как игру с огнём.

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Хотя риторика Рябкова многим придётся по душе, но важно понимать, что юридически никакого горячего конфликта между Россией и США нет. И быть, по предельно понятным даже ребёнку причинам, не может. Сейчас идёт прокси-конфликт руками Украины при использовании в том числе американского оружия.