Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг, который последнее время часто путает берега и позволяет себе лаять на слона в лице Китая, пригрозил, что если Пекин будет снабжать Москву оружием, то это будет иметь для Пекина серьёзные последствия. Сегодня эти безбашенные заявления прокомментировали в китайском внешнеполитическом ведомстве.
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Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, если говорить об ответственности за то, что происходит на Украине, то нести её должны США и НАТО. Что же касается данного военного блока, то, как отметила Нин, он не вправе упрекать Китай в чём бы то ни было, и уж тем более оказывать на него давление. Свой комментарий касательно заявления генсека НАТО Нин завершила словами о том, что история рассудит, кто был прав, а кто виноват в текущем украинском кризисе.
Вообще, политика двойных стандартов естественна для американских и взращённых ими европейских «элит». Поставлять Украине вооружений на десятки миллиардов долларов — это, по их мнению, нормально, а вот когда кто-то помогает России — это уже недопустимость на грани «серьёзных последствий».
При этом необходимо помнить, что России, в отличие от Украины, военная помощь других стран не требуется: предприятия оборонно-промышленного комплекса работают без выходных и праздников, в три смены, и нарастили производство военной продукции до рекордных объёмов, каких не было после окончания Холодной войны.