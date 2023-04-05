Надо на Китай санкции наложить, а то жизнь европейцам ещё продолжает казаться мёдом.

Представители коллективного Запада продолжают позволять себе необдуманные заявления, которые прекрасно видят и правильно трактуют за пределами американо-европейского «пузыря». В частности, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Китай начнёт поставлять России оружие, то это не только станет «исторической» ошибкой, но и будет иметь для Китая значительные последствия.

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На сегодняшний день, отметил Столтенберг, у НАТО нет доказательств оказания Китаем военной помощи России, однако сближение двух стран в военной и экономической сферах вызывает у Альянса обеспокоенность.

Какие последствия может НАТО устроить Китаю, Столтенберг уточнять не стал. При этом важно понимать, что санкционная война с Китаем станет для Европы в несколько раз (если не на несколько порядков) более фатальной, чем санкционная война с Россией. Последствия антироссийских санкций можно наблюдать по снижению экономической активности европейцев, связанной с сокращением производств и падением сферы услуг из-за значительно возросших цен на товары и услуги первой необходимости. До чего Европу доведёт экономическое противостояние с Китаем, ужасно даже представить.

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При всём этом непонятна сама логика, которой придерживаются западные политики, включая Столтенберга. Украине помогать всем Западом, оказывается, можно, а Китаю помочь России нельзя. С практикой двойных стандартов и повсеместных заявлений «Это другое» надо заканчивать, да и в военной сфере России китайская помощь не требуется, если только не считать так называемую нелетальную помощь в виде бронежилетов, аптечек и небольших беспилотников, с помощью которых осуществляется разведка местности.