Сегодня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Беларусь, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Президент Беларуси отметил совместную работу российских и белорусских спецслужб и обмен разведданными между странами, а также отметил, что последние события «подстегнули» соответствующие ведомства двух государств к усилению разведывательных действий.
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В качестве «не последней причины», из-за которой данный процесс ускорился, Лукашенко назвал российскую специальную военную операцию, которую он то ли случайно, то ли намеренно, дав гражданам обеих стран намёк на дальнейшие действия, окрестил «антитеррористической».
Здесь необходимо понимать, что в российском обществе давно существует запрос на преобразование СВО в КТО (контртеррористическую операцию). С юридической точки зрения это разные по уровню ограничений в использовании силы военные операции. В частности, в контртеррористической операции допускается физическая ликвидация главарей террористов.
Сегодня Украину террористическим государством назвал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Является ли всё это совпадениями, покажет время.